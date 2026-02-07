Germania a acordat companiei Polaris Spaceplanes un contract ambițios pentru dezvoltarea și testarea unei aeronave hipersonice reutilizabile, care ar putea funcționa și ca aeronavă spațială. Proiectul face parte din programul Hypersonic Test and Experimentation Vehicle (HYTEV) și ar urma să fie gata de zbor până la sfârșitul anului 2027, anunță Interesting Engineering.

Programul HYTEV are ca scop crearea unei platforme de test pentru cercetarea militară și științifică, dar vehiculul ar putea fi utilizat și pentru misiuni de recunoaștere pe orbita Terrei. Dacă va fi realizat, aeronava spațială ar putea furniza informații în timp real, și în același timp să rămână imună la atacurile antisatelit, un avantaj semnificativ într-un spațiu tot mai militarizat.

„Suntem extrem de mândri de încrederea continuă a Bundeswehr în competențele noastre. Din câte știm, un contract pentru un sistem comparabil nu a mai fost acordat anterior unei entități din Europa, poate chiar la nivel mondial”, a declarat Polaris pe LinkedIn.

Etape și propulsie

Aeronava va avea dimensiuni și masă comparabile cu un avion de luptă și va include o etapă principală și una superioară. Etapa principală va fi echipată cu două motoare turbofan și un motor rachetă tip aerospike, în timp ce etapa superioară va fi propulsată exclusiv de rachetă. Aceasta va accelera vehiculul până la viteze hipersonice și va putea fi folosită pentru experimente sau lansarea de mici sateliți, cu o capacitate de transport de până la 1.000 de kilograme pe orbita joasă.

În pregătirea acestui proiect, Polaris Spaceplanes a lucrat, conform declarațiilor oficiale, la tehnologii de propulsie avansate. În 2023, compania a dezvoltat motorul aerospike AS-1, testat cu succes în 2024. Prototipurile la scară mică MIRA II și MIRA III au evaluat de asemenea performanțele motorului, care a atins mai multe repere tehnice importante după mai bine de un an de teste.