Griffon Aerospace introduce Arrowhead, drona inspirată de celebra dronă iraniană Shahed

Producătorul american Griffon Aerospace, cu sediul în Alabama, a prezentat noul său sistem aerian fără pilot, MQM-172 Arrowhead, o dronă cu rol dublu, concepută atât pentru antrenamente militare, cât și pentru misiuni de atac, potrivit InterestingEngineering.

Daniel Beck, Manager de Aeronavigabilitate și Program Manager în cadrul Griffon Aerospace, a declarat că Arrowhead a fost dezvoltată pentru a răspunde nevoilor variate ale clienților. „Arrowhead a fost construită special pentru a oferi clienților noștri flexibilitate fără egal pe mai multe tipuri de misiuni”, a scris acesta într-o postare pe LinkedIn.

La nivel de design, drona se aseamănă cu modelul iranian Shahed, folosit pe scară largă ca dronă kamikaze. Principala utilizare a Arrowhead este cea de țintă pentru exerciții militare, dar compania subliniază că platforma poate fi transformată într-un sistem de atac unidirecțional, capabil să producă efecte decisive pe câmpul de luptă. „Pe lângă rolul său de dronă-țintă de înaltă performanță, Arrowhead poate fi configurată și ca platformă de atac unidirecțional, aducând efecte decisive atunci când contează cel mai mult”, a precizat Beck.

MQM-172 dispune de un compartiment modular de încărcătură, cu o capacitate de până la 45 de kilograme. Acesta poate fi echipat cu senzori sau cu focoase, în funcție de cerințele misiunii. Potrivit producătorului, aeronava este construită pe o structură manevrabilă și rezistentă, ceea ce îi asigură fiabilitatea în diverse scenarii operaționale.

Griffon Aerospace a menționat că proiectarea, testarea și fabricarea dronei au fost realizate integral în cadrul companiei.

Până în prezent, Griffon a produs peste 12.000 de sisteme aeriene fără pilot, experiență care a contribuit la dezvoltarea noului model. „Această lansare reprezintă punctul culminant al unei perioade extinse de dezvoltare și testare și suntem încântați să vedem Arrowhead intrând în serviciu alături de celelalte platforme testate ale noastre”, a mai spus Beck.

Lansarea dronei are loc pe fondul unei tendințe accentuate de extindere a utilizării sistemelor aeriene fără pilot în întreaga lume. Tot mai multe armate investesc în drone pentru supraveghere, antrenament și atacuri de precizie, acestea având un cost redus comparativ cu aeronavele cu echipaj. Războiul din Ucraina a arătat încă o dată rolul decisiv al dronelor, atât comerciale, cât și militare, folosite pentru recunoaștere și lovituri.

Exemplele recente, precum utilizarea munițiilor zburătoare de către Azerbaidjan în conflictul din Nagorno-Karabah din 2020 sau succesul internațional al dronelor turcești Bayraktar, au confirmat că aceste platforme au devenit indispensabile în strategiile de putere aeriană.

În acest context, Statele Unite continuă să dezvolte atât drone de luptă de înaltă performanță, cât și sisteme mai accesibile pentru antrenament și misiuni combinate. MQM-172 Arrowhead ilustrează această direcție, prin îmbinarea rolului de platformă reutilizabilă pentru exerciții cu cel de armă de atac sacrificabilă.

Cu un design flexibil și o capacitate de adaptare la diverse scenarii, noua dronă are potențialul de a atrage atât clienți interni, cât și internaționali. Pentru Griffon Aerospace, Arrowhead reprezintă consolidarea poziției în piața americană de drone, unde competiția pentru sisteme multifuncționale și accesibile este în plină expansiune.