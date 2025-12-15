Livrarea primului dintre cele două noi avioane Air Force One, dezvoltate de Boeing pentru președintele Statelor Unite, a fost amânată din nou, termenul fiind împins până la jumătatea anului 2028, au anunțat Forțele Aeriene ale SUA, potrivit Reuters.

Programul înregistrează astfel o întârziere de aproximativ patru ani față de calendarul inițial. Noile aeronave sunt bazate pe platforma Boeing 747-8 și presupun o conversie profundă, care include integrarea unor sisteme avansate de comunicații securizate, protecție electromagnetică și capabilități de apărare, menite să asigure funcționarea aparatului în condiții extreme, inclusiv în scenarii de criză majoră.

Un program marcat de întârzieri și depășiri de costuri

Costul total al proiectului a depășit în prezent 5 miliarde de dolari. Boeing a obținut contractul în 2018, în valoare de 3,9 miliarde de dolari, însă complexitatea tehnică, modificările de cerințe și dificultățile din lanțurile de aprovizionare au dus la creșteri semnificative de cost. Compania a raportat până acum cheltuieli suplimentare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, care au afectat rezultatele sale financiare.

Actualele aeronave Air Force One sunt în serviciu din 1990, iar înlocuirea lor este considerată critică din perspectiva fiabilității și securității comunicațiilor prezidențiale.

Presiune politică și soluții interimare

Noua amânare ar putea genera tensiuni la nivel politic, în contextul în care președintele Donald Trump și-a exprimat public dorința de a utiliza noile aeronave înainte de încheierea mandatului său, în ianuarie 2029. În pofida nemulțumirilor, administrația americană a exclus varianta apelării la Airbus pentru acest program strategic.

În paralel, în luna mai, Statele Unite au acceptat un avion Boeing 747 configurat în regim de lux, oferit de Qatar. Casa Albă a cerut Forțelor Aeriene să accelereze procesul de modernizare a aeronavei pentru a fi utilizată temporar drept avion prezidențial. Lucrările de conversie sunt realizate de compania de apărare L3Harris Technologies și implică integrarea de sisteme compatibile cu standardele de securitate ale Air Force One.

Schimbări în managementul programului

Boeing a anunțat că înregistrează progrese în cadrul programului și că obiectivul rămâne livrarea a două aeronave conforme cu cerințele Forțelor Aeriene americane. Pentru a accelera ritmul, compania l-a numit în luna iunie pe Steve Sullivan, fost director la Northrop Grumman, în funcția de lider al programului Air Force One. Acesta are experiență în coordonarea unor programe de mare complexitate, precum bombardierul strategic B-21.

De asemenea, CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg, a confirmat că Elon Musk, consilier al președintelui, oferă sprijin informal în procesul de management al livrării, într-un efort de a debloca blocajele tehnologice și organizaționale ale proiectului.