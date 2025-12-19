TAROM va integra eSIM-ul în oferta sa pentru pasageri, cu conectare la internet de la sosirea în destinaţii internaţionale

TAROM a semnat un parteneriat cu Ubigi, serviciul global de eSIM al Transatel, prin care pasagerii vor putea beneficia de o soluţie eSIM integrată după finalizarea rezervării, noua soluţie permiţând conectarea la internet imediat după sosire, o facilitate devenită esenţială pentru călătoriile internaţionale, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, după efectuarea rezervării, fiecare pasager TAROM va primi un eSIM Ubigi. Oferta de conectivitate include 1 GB de date mobile gratuite şi o reducere de 30% la prima achiziţie a unui plan de date, disponibile prin accesarea bannerului eSIM din pagina de confirmare a rezervării, în pagina de gestionare a rezervării „Rezervarea mea”, precum şi la check-in online.

Iniţiativa are ca scop eliminarea problemelor frecvente de la începutul călătoriei, precum lipsa unei conexiuni Wi-Fi fiabile, costurile neprevăzute de roaming sau necesitatea achiziţionării unei cartele SIM locale la aeroport, precizează reprezentanţii companiei.

„Parteneriatul dintre TAROM şi Ubigi intervine într-un context în care companiile aeriene dezvoltă tot mai multe servicii digitale suplimentare, într-o piaţă competitivă în care experienţa pasagerilor a devenit un factor cheie de diferenţiere. În acest sens, piaţa aeriană din România se află într-o creştere susţinută. Potrivit ACI Europe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti s-a clasat pe locul al doilea în Europa de Est în ceea ce priveşte ritmul de creştere, confirmând rolul strategic al ţării în fluxurile turistice regionale. eSIM-ul, adoptat de un număr tot mai mare de producători (Apple, Samsung, Google) şi utilizat astăzi de milioane de călători, reflectă o schimbare de comportament: acces instantaneu la un plan de date mobile, fără cartelă fizică şi fără riscul unor costuri necontrolate sau excesive”, se arată în comunicat.

TAROM precizează că a ales Ubigi pentru expertiza de conectivitate a călătorilor internaţionali. eSIM-ul funcţionează cu un profil unic, valabil în peste 200 de destinaţii, permiţând pasagerilor TAROM să păstreze eSIM-ul Ubigi pentru toate călătoriile viitoare.

Ubigi oferă, de asemenea, o gamă de pachete de date preplătite, de la 1 GB până la trafic nelimitat, acoperind atât nevoile pe termen scurt, cât şi şederile prelungite. Funcţia Smart Start, care activează planul doar la sosire, asigură o perioadă de valabilitate optimă, în timp ce posibilitatea unică de a reîncărca pachetul chiar şi fără Wi-Fi sau credit oferă un plus de siguranţă. În plus, partajarea conexiunii (tethering), disponibilă pentru toate pachetele, răspunde nevoilor familiilor, cuplurilor sau grupurilor care călătoresc împreună.

„Dorim să oferim valoare adăugată şi practică în cât mai multe dintre serviciile oferite de TAROM pasagerilor săi. Acum, fiecare zbor cu noi înseamnă atât siguranţa conectivităţii de transport, cât şi conectivitate în comunicare, facilitată odată cu primul GB gratuit pe care îl utilizezi imediat ce ai aterizat într-una dintre destinaţiile externe TAROM. Am ales colaborarea cu Ubigi pentru expertiză şi oferta competitivă. Creşterea segmentului de servicii digitale face parte din acţiunile pe care compania le derulează atât ca parte din Planul de restructurare, cât şi în firescul pieţei competiţionale pe care activăm”, a declarat directorul comercial al TAROM, Narcis Obeadă, citat în comunicat.

Pentru TAROM, integrarea acestui eSIM răspunde aşteptărilor unui public tot mai obişnuit să îşi gestioneze sejurul direct de pe smartphone, începând chiar din momentul rezervării.

„Accesul la internet imediat după ieşirea din aeroport a devenit o necesitate esenţială pentru mulţi călători. Este important în primele etape ale sejurului: rezervarea unui transfer, consultarea unui itinerar, comunicarea cu unitatea de cazare sau validarea operaţiunilor legate de asigurări sau mijloace de plată”, mai arată comunicatul.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 15 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

Lansat de Transatel (o companie a grupului NTT) în 2017, Ubigi este un serviciu global de conectivitate 4G/5G care oferă planuri de internet mobil preplătite pentru călători, lucrători mobili şi proprietari de vehicule conectate, la tarife apropiate de cele locale în peste 200 de destinaţii. Deja utilizat de câteva milioane de clienţi individuali şi corporate, Ubigi se bazează pe reţeaua de telecomunicaţii Transatel, pe punctele sale de prezenţă de pe diferite continente şi pe acordurile cu peste 300 de operatori de telefonie mobilă din întreaga lume. Serviciul este compatibil cu toate dispozitivele SIM sau eSIM: smartphoneuri, tablete, laptopuri, routere SD-WAN şi chiar vehicule conectate (BMW, Stellantis, Toyota, Jaguar Land Rover).