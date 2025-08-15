dark
Avionul de vânătoare rus Su-35 „Super Flanker” își distruge reputația pe cerul Ucrainei: Kievul susține că a distrus un sfert din flota rușilor / Expert: Excelează doar la spectacolele aeriene

Andrei Manole
15 august 2025
avion su-35 in zbor
Sursa foto: Wikimedia Commons / Anna Zvereva
În ciuda faptului că este comercializat ca un avion de vânătoare de top din „generația 4++”, avionul rus Su-35 a suferit pierderi semnificative în conflictul din Ucraina, care subminează eșecul forțelor aeriene ruse de a obține superioritatea aeriană în acest conflict. Dintr-o flotă de aproximativ 114 avioane, au fost documentate cel puțin opt pierderi confirmate, în timp ce surse ucrainene sugerează că numărul ar putea fi de până la 25, o pierdere aproape catastrofală, de aproape un sfert din flotă, transmite National Security Journal.

Cea mai recentă și semnificativă dintre aceste pierderi a avut loc în iunie, când un avion ucrainean F-16 ar fi doborât un Su-35 folosind o rachetă americană AIM-120 AMRAAM. Acest eveniment este remarcabil, deoarece ar putea fi prima doborâre aer-aer a unui „Super Flanker”. Datele de țintire pentru doborâre ar fi fost furnizate de un avion suedez Saab 340 de avertizare și control aerian.

Vulnerabilitățile avionului Su-35

Aceste pierderi în luptă, împreună cu dificultățile de înlocuire a avioanelor doborâte, evidențiază vulnerabilitățile Su-35 și ceea ce unii experți au numit capacitățile sale „supraevaluate”. Potrivit expertului în aviație Abhirup Sengupta, Su-35 este „singurul avion important de generația a 4-a fără radar AESA (n.e. – un tip avansat de radar cu baleiaj electronic activ) sau orice formă de fuziune a senzorilor”.

„Dacă privim dincolo de propagandă, vedem că aceste avioane nu excelează nicăieri, cu excepția, poate, a spectacolelor aeriene”, a adăugat el. Această evaluare contrastează direct cu afirmațiile mass-media de stat ruse, potrivit cărora avioanele prezintă „cele mai bune calități de zbor, caracteristici excelente ale complexelor de navigație și ale sistemelor de țintire”.

Pierderile sunt atribuite unei combinații de sisteme de apărare aeriană ucrainene, inclusiv avioane F-16 și sisteme terestre, precum și incidente „friendly fire” și accidente.

Indiferent de cauză, rata ridicată de uzură a acestor avioane de luptă avansate a afectat grav capacitățile de luptă aeriană ale Rusiei, potrivit analiștilor.

