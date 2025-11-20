Lockheed Martin Skunk Works, împreună cu parteneri din industrie și Forțele Aeriene ale SUA, a reușit să controleze un sistem aerian fără pilot (UAS) direct din cabina unui avion de generația a 5-a, în ceea ce marchează un pas important în evoluția luptelor aeriene. Testul a avut loc la baza aeriană Nellis din Nevada, unde un pilot de F-22 Raptor a folosit cu succes o interfață pentru a trimite comenzi către un UAS aflat în zbor, se arată într-un comunicat emis de Lockheed Martin.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În cadrul zborului, pilotul a utilizat o interfață pilot-vehicul (PVI) pentru a comanda dronei să execute un profil de misiune specific. PVI este un sistem flexibil care permite integrarea atât cu platformele existente, cât și cu cele viitoare. Această realizare demonstrează potențialul colaborării om-mașină și conturează viitorul operațiunilor aeriene.

„Acest eveniment reprezintă o realizare importantă a Skunk Works în domeniul capacității de luptă aeriană, în care avioane cu un singur pilot comandă și controlează drone cu interfețe simple și intuitive din cabina de pilotaj”, a declarat OJ Sanchez, vicepreședinte și director general al Lockheed Martin Skunk Works.

Autonomie și inteligență artificială

Lockheed Martin se concentrează de ani de zile pe integrarea operațiunilor autonome și bazate pe inteligență artificială, cu un accent special pe colaborarea dintre dronele autonome și aeronavele F-22 și F-35. Acest zbor, alături de alte evaluări în desfășurare, reprezintă pași esențiali în implementarea viziunii familiei de sisteme a Forțelor Aeriene.

Colaborarea om-mașină permite creșterea conștientizării situației, îmbunătățirea interoperabilității, sporirea capacității de supraviețuire și flexibilitatea operațională, ceea ce oferă un avantaj semnificativ Forțelor Aeriene ale SUA. Prin integrarea F-22 cu alte sisteme avansate, Lockheed Martin consolidează capacitățile militarilor americani și face un pas important în menținerea dominației aeriene.