O mare companie aviatică a uitat un avion Boeing într-un aeroport timp de 12 ani / Cât a avut de achitat pentru „găzduirea” aeronavei

O mare companie aviatică a uitat un avion Boeing 737-200 într-un aeroport timp de 12 ani. Incidentul s-a produs în India. După ce au aflat că dețin un avion, reprezentanții companiei l-au vândut, potrivit Mediafax.

Compania Air India a descoperit unul dintre Boeing-urile sale după 12 ani. Aeronava, un Boeing 737-200 aflat la sol din 2012, a fost găsită întâmplător într-un colț al aeroportului din Kolkata, potrivit Le Figaro. Gafa administrativă a reaprins criticile la adresa fostei conduceri publice a companiei aeriene.

Air India a recuperat aeronava pe care o pierduse de mult timp. Aceasta se afla într-o zonă îndepărtată a aeroportului. Campbell Wilson, directorul executiv al Air India, a recunoscut situația într-un mesaj intern relatat de Telegraph India:

„Deși casarea unei aeronave vechi nu este neobișnuită, aceasta a fost. Nici măcar nu știam că acest avion se află încă printre activele noastre”, a transmis șeful companiei.

După verificare, Boeing-ul a fost mutat și vândut.

„Am scăpat de o amintire veche”, a glumit directorul executiv.

Totuși, Boeing-ul nu poate fi considerat un avion fantomă. Livrat către Indian Airlines în 1982, a fost ulterior operat de mai multe companii aeriene. În 2007, acesta a revenit la Indian Airlines ca avion cargo. La fuziunea cu Air India, a intrat automat în flota companiei naționale. Retras din serviciu în 2012, avionul a fost parcat în Kolkata unde a fost uitat.

Contrar practicilor din industrie, aeronava nu a fost demontată sau vândută pentru piese. Ca urmare a reorganizărilor interne, avionul a dispărut din evidențe. În timpul privatizării Air India și al achiziției acesteia de către Tata Group, Boeingul nu a mai apărut printre activele oficiale ale companiei. Experții au vorbit despre deficiențele fostei conduceri publice a Air India demonstrate prin lipsa registrelor de active, monitorizarea inadecvată a aeronavelor la sol și lipsa de transparență în ceea ce privește activele reale.

Reprezentanții Aeroportului Kolkata susțin că au anunțat în repetate rânduri compania, fără a primi un răspuns. Cu toate acestea, aeroportul a primit aproape 100.000 de euro pentru cei 13 ani de găzduire a Boeingului. Aeronava, veche de 43 de ani, a fost vândută unui intermediar și transportată la Bangalore, unde va fi folosită pentru antrenamentul la sol al echipajelor de avion.