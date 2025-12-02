dark
O nouă problemă pentru Airbus: după defecţiunea software, apare o problemă de calitate care ar putea afecta panourile fuselajului la A320 / Acţiunile companiei au scăzut cu 10%

Redacția TechRider
2 decembrie 2025
Aeronavă Airbus-A320
Credit foto: Tom Samworth | Dreamstime.com
Acţiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariţia unor informaţii privind o nouă problemă de calitate identificată la zeci de aeronave din familia A320, transmite CNBC, conform News.ro.

Defecţiunea, care ar afecta panourile fuselajului, întârzie livrarea unor aeronave, dar nu există deocamdată indicii că ar fi afectat avioane deja aflate în serviciu, potrivit Reuters. Într-un răspuns iniţial, Airbus a confirmat existenţa unei ”probleme de calitate” la un ”număr limitat” de panouri metalice A320 şi a precizat că sursa problemei a fost ”identificată şi izolată”.

Acţiunile listate la Paris ale Airbus au coborât în partea de jos a indicelui european Stoxx 600, cu un declin de 5,4%, recuperând parţial pierderile de la începutul şedinţei.

Noua informaţie a apărut la scurt timp după ce Airbus a anunţat că majoritatea celor aproximativ 6.000 de aeronave A320 afectate de o problemă software în weekend au primit deja modificările necesare.

Compania şi-a cerut scuze pentru întârzierile provocate pasagerilor şi companiilor aeriene, după ce problema, legată de radiaţii solare, a favorizat una dintre cele mai ample directive de acest tip din istoria sa.

Perturbările au afectat puternic traficul aerian din SUA, Australia şi mai ales Asia, unde familia A320 reprezintă baza reţelelor pe distanţe scurte.

  TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații.

