Nouă dintre cele 10 avioane IAR 99 SM ar putea fi livrate până la sfârșitul anului – președintele CA / Aeronavele, întârziate mult, sunt necesare pentru antrenarea piloților de F-16

Nouă dintre cele zece avioane IAR 99 modernizate ar putea fi livrate până la sfârșitul anului de către Fabrica de Avioane Craiova, a declarat Nicu Fălcoi, președintele Consiliului de Administrație (CA) al companiei de stat, transmite TVR Info.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aeronavele, modernizate printr-un contract în valoare de 54 de milioane de euro, au întârzieri mari la livrare și sunt necesare pentru antrenarea piloților de F-16.

În prezent, Fabrica de Avioane Craiova a finalizat cinci aparate IAR 99 SM, variante modernizate de IAR 99 Șoim, care au adunat aproximativ 165 de ore de test, potrivit lui Fălcoi. Acestea nu pot fi predate până când aparatul cu numărul de înmatriculare 715 nu va fi omologat. După ce acest lucru se va întâmpla, predarea celorlalte va fi o formalitate.

Problemele legate de soft

„715 a făcut primul zbor pe 13 martie, anul acesta. Din păcate, softul nu a fost gata și asta ne ține în continuare puțin pe loc, deși continuăm cu testele, vom face și trageri cu acest avion. Dar mai sunt câteva probleme de soft care trebuie rezolvate. Când acele probleme de soft vor fi rezolvate, acest avion va merge, până la urmă, către programul de omologare. Celelalte vor fi gata imediat. Până la sfârșitul anului, dacă totul decurge conform promisiunilor pe care le avem în acest moment de la firma care ne asigură softul, Elbit, cu siguranță vom avea nouă avioane date deja către Armata Română”, a explicat el.

Cele zece avioane trebuiau să fie livrate anul trecut.

Ministrul Ionuț Moșteanu s-a arătat, într-un interviu pentru TechRider, încrezător în capacitatea lui Nicu Fălcoi, care este fost pilot de MiG, de a rezolva problema. Potrivit ministrului, acesta este „un om care este cu sufletul lângă aviație, a trăit pentru aviație și vrea să vadă aceste lucruri întâmplându-se”.

În ceea ce privește cauzele întârzierii, Moșteanu a vorbit despre un dezinteres mare. „Deci, ani de zile, avioanele au stat acolo și a fost destul de mare dezinteresul, dacă mă întrebați pe mine”, a mai spus el.