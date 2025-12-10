Un incident a avut loc pe 8 decembrie, pe autostrada I-95 din apropiere de Orlando, Florida, unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în mijlocul traficului intens. Manevra riscantă s-a încheiat cu o coliziune între aeronava Beechcraft 55 și un autoturism Toyota Camry, aflat pe banda de circulație, informează Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aeronava, un aparat cu aripă fixă și două motoare, se afla într-un zbor de instruire când a rămas fără putere la ambele motoare, potrivit datelor obținute de autorități. La bord se aflau două persoane: pilotul, un bărbat de 27 de ani din Orlando, și un pasager de aceeași vârstă, din Temple Terrace.

În încercarea de a evita o catastrofă, pilotul a direcționat avionul spre autostradă și a încercat o aterizare de urgență pe sensul sudic al I-95. Imaginile surprinse de camerele de trafic arată momentul în care aeronava lovește Toyota Camry, aflată în pe autostradă.

Absolutely crazy to see a plane land in front of you on top of a car.



Lack of mention of it being an emergency landing leads me to believe this was stupidity on pilot’s part. Propellers seemed to be running fine up until landing.



Glad no one died.



pic.twitter.com/tWMgUPzMv3 — TheHawk (@PackBagPoints) December 9, 2025

O șoferiță rănită ușor

În autoturism se afla o femeie în vârstă de 57 de ani, care a fost rănită în urma impactului. Ea a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au stabilit că a suferit leziuni ușoare.

Avionul s-a oprit parțial pe un parapet de beton, iar circulația pe ambele sensuri ale autostrăzii a fost oprită temporar pentru a permite intervenția echipelor de urgență.

Ancheta autorităților este în desfășurare

Zborul avea caracter instructiv, au anunțat autoritățile americane, iar defecțiunea tehnică la motoare este principala ipoteză analizată de anchetatori.

Administrația Federală a Aviației (FAA), cât și Florida Highway Patrol (FHP) investighează circumstanțele exacte ale incidentului, pentru a stabili cauza pierderii simultane a puterii celor două motoare.

Traficul pe I-95 a fost reluat după câteva ore, iar epava avionului a fost ridicată de pe carosabil. În ciuda impactului violent, atât pasagerii avionului, cât și șoferița mașinii au supraviețuit.