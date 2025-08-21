O parte a aripii unui avion Boeing s-a rupt în timpul zborului / Pasagerii s-au temut că flapsul va avaria ampenajul aeronavei

Administrația Federală a Aviației investighează după ce o aripă a unui Boeing 737 s-a rupt parțial înainte de aterizarea în Texas, transmite CNN.

Zborul Delta Air Lines 1893 zbura de la Aeroportul Internațional Orlando către Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom, când pasagerii au observat că o parte din aripă se desprinsese parțial.

„Am simțit că sunt turbulențe puternice. Avionul se zguduia”, a declarat pasagera Shanila Arif pentru CNN. „Doamna din fața noastră a deschis fereastra și ne-a spus că s-a rupt. Am deschis fereastra și m-am speriat”, a adăugat ea.

Înregistrarea video realizată de Arif arată componenta, un flaps, atârnând în spatele aripii, în timp ce avionul zbura cu sute de kilometri pe oră, la mii de metri înălțime.

Ea s-a temut că, dacă elementul s-ar fi desprins complet, ar fi putut lovi coada avionului (ampenajul) și ar fi provocat un accident.

După aterizare, „s-a observat că o parte din flapsul aripii stângi nu era la locul său”, a transmis Delta Air Lines într-un comunicat. „Avionul a fost scos din serviciu pentru întreținere.”

Flapsurile sunt suprafețe situate în partea din spate a aripii, concepute pentru a fi extinse la decolare și aterizare.

„Ne cerem scuze clienților noștri pentru experiența trăită, deoarece nimic nu este mai important decât siguranța personalului și a clienților noștri”, a transmis compania aeriană.

La bordul avionului se aflau 62 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoană nu a fost rănită.

Delta s-a angajat să coopereze pe deplin cu ancheta FAA.