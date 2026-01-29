Ryanair vrea să ofere acces gratuit la internet la bordul aeronavelor sale

Compania aeriană low-cost Ryanair intenționează să ofere acces gratuit la internet la bordul aeronavelor sale, pe măsură ce tehnologia necesară devine mai matură, iar costurile asociate scad semnificativ.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit directorului general al grupului, Michael O’Leary, Wi-Fi-ul ar putea fi disponibil în toate avioanele Ryanair în „patru sau cinci ani”, scrie Reuters.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Lisabona, unde compania și-a prezentat operațiunile din Portugalia pentru sezonul de vară. Ryanair va opera în acest interval aproximativ 160 de rute din și către aeroporturile portugheze.

„Nu am nicio îndoială că, în termen de patru sau cinci ani, Wi-Fi-ul va fi disponibil în toate aeronavele, pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, iar costul va fi practic zero”, a declarat Michael O’Leary.

Discuțiile cu furnizorii de internet în zbor

Șeful Ryanair a revenit și asupra controversei recente cu Elon Musk, declanșată după ce compania aeriană a refuzat să utilizeze serviciul de internet prin satelit Starlink pentru conectarea avioanelor sale. Conflictul a apărut după ce O’Leary a estimat public că utilizarea Starlink ar putea costa Ryanair până la 250 de milioane de dolari anual.

În replică, Elon Musk, CEO-ul Starlink, l-a criticat pe O’Leary pe rețeaua socială X, cerând inclusiv demiterea acestuia. Ulterior, directorul Ryanair a declarat că declarațiile sale au fost interpretate greșit.

„Cred că a înțeles greșit ce am spus și a crezut că criticăm sistemul Starlink. Sistemul Starlink este un sistem foarte bun”, a precizat O’Leary.

Potrivit acestuia, Ryanair poartă discuții de aproximativ trei ani cu mai mulți furnizori de internet în zbor, inclusiv Starlink, Amazon Web Services și Vodafone, însă tehnologia nu este încă suficient de avansată pentru a permite implementarea pe scară largă, în condiții eficiente din punct de vedere al costurilor.

Limitările tehnice actuale

Michael O’Leary a explicat că soluțiile existente necesită în continuare instalarea unor antene externe pe aeronave, ceea ce duce la creșterea consumului de combustibil și, implicit, a costurilor operaționale. Eliminarea acestor antene ar reprezenta un pas esențial pentru introducerea Wi-Fi-ului gratuit la bord.

„De îndată ce va exista o alternativă la antenele externe, accesul gratuit la internet va deveni inevitabil”, a spus el.

În ceea ce privește modelul de monetizare, Ryanair consideră că pasagerii nu vor fi dispuși să plătească separat pentru acest serviciu.

„Singurul punct de dezacord cu Starlink este că ei cred că oamenii vor plăti pentru Wi-Fi la bord. Noi nu credem acest lucru”, a mai afirmat directorul Ryanair.