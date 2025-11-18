O companie aeriană rusă a marcat o premieră în domeniul aviației. Pobeda a devenit prima companie din lume care a introdus un robot umanoid în rol de însoțitor de bord, după ce a testat funcționalitatea acestuia direct în timpul unui zbor comercial, anunță Interesting Engineering.

Robotul, numit Volodia, a făcut parte din echipajul care a asistat pasagerii pe ruta Ulianovsk–Moscova. În timpul zborului, acesta a întâmpinat călătorii la îmbarcare, a prezentat instrucțiunile de siguranță și a interacționat cu pasagerii pe parcursul călătoriei.

Volodia seamănă izbitor cu modelul chinez Unitree G1

Imaginile transmise de media rusă îl arată pe Volodia în timp ce imită gesturile unui însoțitor de bord, oferă explicații detaliate și demonstrează modul în care roboții humanoizi pot colabora cu echipajul uman.

Deși robotul nu a servit mâncare sau băuturi, reprezentanții companiei afirmă că prezența sa a îmbunătățit experiența de zbor. Pasagerii, copii și adulți deopotrivă, au făcut fotografii și au arătat un interes deosebit pentru inovația tehnologică.

Din punct de vedere vizual, Volodia seamănă izbitor cu modelul chinez Unitree G1, deși compania aeriană nu a confirmat acest lucru. Funcționarea sa se bazează pe tehnologii de inteligență artificială, care îi permit să reproducă mișcările și sarcinile unui membru al echipajului.

Îngrijorări și controverse

Prezența roboților humanoizi în cabinele de avion stârnește însă și dezbateri.

Unii utilizatori de Instagram au sugerat că roboții ar putea înlocui însoțitorii de bord, ceea ce va afecta locurile de muncă din aviație. Alții au considerat experimentul inutil, și au argument că încearcă să rezolve o problemă care nu există. În ton mai glumeț, un comentator s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă robotul ar deschide ușa avionului în timpul zborului, fapt care subliniază temerile legate de siguranță și control.

Începutul unei noi ere?

Deși Pobeda este prima companie care testează efectiv un robot umanoid în cabina de pasageri, alte companii explorează deja această direcție. În martie 2024, Qatar Airways a prezentat roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială, pregătiți să deservească pasagerii.

Roboții humanoizi sunt deja folosiți și în producția aeronavelor. În iunie 2025, Hyundai Motors și Kia au prezentat X-ble Shoulder, un robot purtabil destinat operațiunilor de asamblare și mentenanță.

Provocarea industriei este acum să integreze asistența robotică fără a înlocui experiența umană, care rămâne încă un element de neînlocuit al călătoriei aeriene.