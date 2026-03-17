Doi roboți umanoizi militari au fost trimiși în Ucraina pentru evaluare pe câmpul de luptă, într-un nou experiment tehnologic care ar putea schimba modul în care sunt desfășurate operațiunile militare moderne.

Roboții, numiți Phantom MK-1, au fost livrați în februarie de startup-ul american Foundation, potrivit informațiilor făcute publice de companie.

Ucraina a devenit între timp unul dintre principalele laboratoare reale pentru testarea tehnologiilor militare emergente. Pe fondul războiului în curs, numeroase companii din industria de apărare și startup-uri occidentale își testează aici sistemele robotice sau autonome.

De această dată este vorba despre roboți umanoizi.

Roboții au fost trimiși pentru recunoaștere pe linia frontului

Într-un interviu acordat revistei Time, cofondatorul Foundation, Mike LeBlanc, a confirmat că firma a trimis doi roboți Phantom MK-1 în Ucraina în luna februarie.

Potrivit acestuia, roboții au fost desfășurați pentru misiuni de recunoaștere în apropierea liniei frontului, scopul fiind evaluarea platformei într-un mediu real de luptă.

Testele ar putea marca prima situație cunoscută în care un robot umanoid este evaluat direct pe front în cadrul războiului Rusia–Ucraina.

Compania spune că roboții vor fi trimiși progresiv mai aproape de zona de conflict pentru a-și perfecționa capabilitățile.

LeBlanc crede că, pe termen lung, roboții ar putea prelua unele dintre cele mai riscante sarcini de pe câmpul de luptă.

„Compania consideră că roboții ar putea ajunge, în cele din urmă, să îndeplinească roluri periculoase pe câmpul de luptă care sunt realizate în prezent de soldați”, a spus acesta.

El a explicat și direcția tehnologică a platformei: Phantom este dezvoltat astfel încât să poată utiliza o gamă de sisteme de armament operate în mod obișnuit de oameni.

Ucraina, teren de testare pentru tehnologia militară

Robotul Phantom MK-1 a fost prezentat public în octombrie 2025, când Foundation l-a descris drept unul dintre primele modele de roboți umanoizi concepute explicit pentru utilizare militară.

Totuși, Ucraina nu testează doar astfel de sisteme.

Potrivit agenției de presă de stat United24, armata ucraineană a desfășurat mii de operațiuni robotice doar în luna ianuarie, majoritatea legate de logistică – transport de muniție, arme sau provizii către trupele din prima linie, scrie Futurism.

În paralel, Foundation discută și cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) despre o posibilă utilizare a roboților Phantom pentru misiuni de patrulare la frontiera sudică a SUA, potrivit publicației Militarnyi.

Planuri de producție: până la 50.000 de roboți

Startup-ul american vrea să accelereze dezvoltarea roboților umanoizi militari.

Planul companiei este ambițios: producția ar putea ajunge la 50.000 de unități până la sfârșitul anului 2027.

Phantom MK-1 este conceput ca o platformă dual-use, adică poate fi utilizată atât în industrie, cât și în operațiuni militare.

Robotul are aproximativ 1,75 metri înălțime și cântărește între 79 și 82 de kilograme. Printre sarcinile pentru care este proiectat se numără:

recunoaștere pe teren

dezamorsarea bombelor

operațiuni terestre cu risc ridicat

Pe câmpul de luptă ar putea fi folosit și pentru supraveghere, logistică sau manipularea materialelor periculoase.

Strategia de lansare prevede desfășurarea inițială a câtorva zeci de unități în acest an, urmând ca producția să crească ulterior la mii de roboți anual.

Compania nu intenționează însă să îi vândă.

Modelul de afaceri se bazează pe închirierea roboților, costul estimat fiind de aproximativ 100.000 de dolari pe an pentru fiecare unitate. În mediul industrial, funcționarea continuă ar putea permite unui robot să înlocuiască mai multe schimburi de muncă umană.

Cum funcționează robotul Phantom MK-1

Din punct de vedere tehnologic, Phantom MK-1 utilizează în principal sisteme de viziune bazate pe camere video, în locul unor sisteme complexe de senzori precum LiDAR.

Robotul folosește și actuatoare cicloidale dezvoltate intern de companie, despre care compania spune că oferă trei avantaje importante: forță mare, funcționare silențioasă și capacitatea de „backdrivability”, ceea ce permite interacțiuni mai sigure cu oamenii.

În același timp, sistemul este construit pe principiul „human-in-the-loop”.

Cu alte cuvinte, robotul gestionează deplasarea și navigația, însă deciziile letale rămân sub controlul operatorilor umani.

Sursa: InterestingEngineering