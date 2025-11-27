Pe 3 noiembrie, guvernele României și Olandei au semnat un acord prin care 18 avioane F-16 olandeze vor fi transferate în proprietatea României. Aeronavele operează deja de la Baza Aeriană 86 Borcea din Fetești și urmează să fie integrate în Centrul European de Instruire F-16 (EFTC), se arată într-un comunicat de presă emis de Lockheed Martin.

„Prin semnarea acestui acord, marcăm un moment important în dezvoltarea centrului și reafirmăm angajamentul României de a oferi un mediu de instruire de înaltă calitate. EFTC a transformat România într-un centru european pentru toate națiunile care zboară cu avioane F-16. Prin continuarea activității centrului, România își consolidează rolul în NATO și contribuie la apărarea și securitatea națiunilor aliate”, a declarat Liviu-Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale.

Îmbunătățirea pregătirii aliaților

EFTC joacă un rol central în acest efort și este mai mult decât o școală. Aici piloții aliați se antrenează pe avioane F-16 prin misiuni reale și simulate care reflectă operațiunile reale ale NATO, construind interoperabilitatea și încrederea necesare pentru apărarea spațiului aerian aliat.

Ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, a descris EFTC ca „un exemplu de cooperare de succes”, și a menționt că „împreună cu România și Lockheed Martin, lucrăm într-un mod unic pentru a instrui piloții români și ucraineni”. El a adăugat că „fostele noastre avioane F-16 au primit un nou scop valoros la EFTC” și că „piloții ucraineni instruiți aici contribuie deja în mod semnificativ la apărarea țării lor împotriva atacurilor aeriene rusești”.

Astfel, angajamentul Lockheed Martin față de forțele de apărare aliate, susținut de soluții avansate de descurajare și securitate, rămâne puternic.

Colaborare vizibilă pe linia de zbor

Cooperarea cu Lockheed Martin și partenerii săi din industrie se manifestă în activitatea zilnică de la sol. Specialiștii instruiți în întreținerea aeronavelor și în analiza misiunilor lucrează alături de echipele românești și olandeze pentru a asigura că piloții F-16 sunt pregătiți pentru operațiuni reale.