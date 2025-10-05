Rusia reia programul MiG-41 / Interceptorul de generație nouă va avea rolul de a contracara F-35-ul american și rachetele hipersonice

Fostul comandant al Forțelor Aeriene Ruse, Vladimir Popov, a declarat că MiG-41, dezvoltat în cadrul programului PAK DP, va înlocui treptat MiG-31 Foxhound, care rămâne în serviciu, dar cu capacități de modernizare limitate. Avionul va atinge viteze de peste Mach 4 și altitudini apropiate de spațiu, cu tehnologie stealth integrată, anunță Army Recognition.

MiG-41 va exista în versiuni pilotate și nepilotate, conform declarațiilor oficialului rus. Misiunile includ interceptarea bombardierelor tradiționale, rachetelor hipersonice, aeronavelor stealth și aparatelor de recunoaștere la altitudini foarte mari. De asemenea, avionul poate distruge ținte pe orbita joasă a Pământului, ceea ce se traduce și printr-un rol anti-satelit.

Caracteristici și armament

MiG-41 va fi dotat cu două motoare, și va atinge o viteză maximă estimată la 3.670 km/h, un plafon de serviciu de aproximativ 12.500 metri și o rază operațională de circa 5.000 km. Avionul va transporta rachete aer-aer de lungă rază, inclusiv sistemul MPKR DP cu rachete pentru neutralizarea amenințărilor hipersonice. Acesta va fi prevăzut pentru misiuni anti-satelit, cu radare și senzori de ultimă generație.

Provocări tehnice și industriale

Zborurile susținute la Mach 4 impun sarcini termice extreme asupra fuselajului, necesită materiale speciale și sisteme avansate de răcire și propulsie. Popov a precizat că programul se află în fază avansată de design, dar tranziția către un interceptor complet funcțional depinde de depășirea provocărilor industriale și tehnologice care au întârziat și alte programe rusești, precum Su-57.