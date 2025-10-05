dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Rusia reia programul MiG-41 / Interceptorul de generație nouă va avea rolul de a contracara F-35-ul american și rachetele hipersonice

George Radu
5 octombrie 2025
Avion de vânătoare Mig-31
Credit foto: TV Zvezda / east2west news / WillWest News / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Fostul comandant al Forțelor Aeriene Ruse, Vladimir Popov, a declarat că MiG-41, dezvoltat în cadrul programului PAK DP, va înlocui treptat MiG-31 Foxhound, care rămâne în serviciu, dar cu capacități de modernizare limitate. Avionul va atinge viteze de peste Mach 4 și altitudini apropiate de spațiu, cu tehnologie stealth integrată, anunță Army Recognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

MiG-41 va exista în versiuni pilotate și nepilotate, conform declarațiilor oficialului rus. Misiunile includ interceptarea bombardierelor tradiționale, rachetelor hipersonice, aeronavelor stealth și aparatelor de recunoaștere la altitudini foarte mari. De asemenea, avionul poate distruge ținte pe orbita joasă a Pământului, ceea ce se traduce și printr-un rol anti-satelit.

Caracteristici și armament

MiG-41 va fi dotat cu două motoare, și va atinge o viteză maximă estimată la 3.670 km/h, un plafon de serviciu de aproximativ 12.500 metri și o rază operațională de circa 5.000 km. Avionul va transporta rachete aer-aer de lungă rază, inclusiv sistemul MPKR DP cu rachete pentru neutralizarea amenințărilor hipersonice. Acesta va fi prevăzut pentru misiuni anti-satelit, cu radare și senzori de ultimă generație.

Provocări tehnice și industriale

Zborurile susținute la Mach 4 impun sarcini termice extreme asupra fuselajului, necesită materiale speciale și sisteme avansate de răcire și propulsie. Popov a precizat că programul se află în fază avansată de design, dar tranziția către un interceptor complet funcțional depinde de depășirea provocărilor industriale și tehnologice care au întârziat și alte programe rusești, precum Su-57.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...