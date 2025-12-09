dark
Rusia anunță prăbușirea unui avion militar la aproximativ 200 km de Moscova

Redacția TechRider
9 decembrie 2025
Resturi ale unui avion Antonov
Resturi ale unui avion Antonovo, Credit foto: Maxym Marusenko / Zuma Press / Profimedia
Un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit marţi în regiunea Ivanovo, la aproximativ 200 km nord-est de Moscova, a anunţat Ministerul rus al Apărării, comunicând că nu dispune momentan de informaţii despre soarta echipajului, potrivit AFP, notează Agerpres.

„În timpul unui zbor de încercare, după lucrări de reparaţii, un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit, aparatul căzând într-o zonă nelocuită”, a declarat ministerul pentru agenţiile oficiale de presă TASS şi RIA Novosti. Conform unor media ruse, avionul a căzut în apele unui rezervor din zonă.

O echipă de salvare se îndreaptă spre locul accidentului pentru a stabili dacă există supravieţuitori, potrivit ministerului.

O sursă anonimă din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă a declarat agenţiei de presă TASS că şapte persoane s-ar fi putut afla la bordul avionului. Canale Telegram ruse susţin că la bordul aparatului se aflau într-adevăr şapte persoane şi că toate au decedat.

Deocamdată, autorităţile ruse nu au declarat că incidentul ar putea avea vreo legătură cu războiul în curs de desfăşurare împotriva Ucrainei.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

