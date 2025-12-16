Lockheed Martin a anunțat finalizarea producției tuturor avioanelor F-16 Block 70 destinate flotelor militare ale Bulgariei și Slovaciei, urmând să echipeze astfel ambele forțe aeriene cu aeronave avansate, pregătite pentru operațiuni NATO și misiuni aliate. Avioanele au fost produse la fabrica Lockheed Martin din Greenville, Carolina de Sud, și au trecut de acceptarea finală DD250 prin programul de vânzări militare externe al guvernului american, se arată într-un comunicat al companiei.

Flotele complete de F-16 Block 70 oferă Bulgariei și Slovaciei capacitatea de a asigura apărarea aeriană națională și de a sprijini poliția aeriană NATO cu aeronave moderne și complet interoperabile. Acestea se integrează direct în sistemele NATO și susțin aceleași misiuni deja desfășurate de operatorii F-16 din întreaga Europă.

Aeronavele fac parte din planurile de modernizare a apărării celor două națiuni și aliniază forțele aeriene la standardele, instruirea și practicile operaționale comune celor 29 de operatori aliați, consolidând astfel gradul de pregătire și creșterea numărului de aeronave interoperabile disponibile pentru misiuni NATO.

Mike Shoemaker, vicepreședinte și director general al Lockheed Martin Integrated Fighter Group, a declarat că finalizarea flotelor reprezintă rezultatul dedicării echipelor guvernamentale, militare și industriale. „Odată cu producerea flotei complete de avioane F-16 Block 70, ambele națiuni trec de la planificarea capacității aeriene de nouă generație la demonstrarea acesteia în operațiunile zilnice. Acest progres îmbunătățește pregătirea colectivă a NATO și oferă comandanților capacități de securitate fiabile și interoperabile pentru secolul XXI”, a spus Shoemaker.

Specificații tehnice

F-16 Block 70 este echipat cu radarul APG-83 AESA, care are 95% din software și 70% din hardware în comun cu radarul F-35. Aeronava dispune de rezervoare de combustibil integrate în profil, cockpit digital modern, o durată de viață de 12.000 de ore și sistem automat de evitare a coliziunilor la sol (Auto GCAS). Aceste sisteme permit desfășurarea eficientă a misiunilor de poliție aeriană, apărare aeriană și exerciții comune, în timp ce beneficiază de infrastructura extinsă de întreținere și instruire deja existentă pentru peste 700 de avioane F-16 în Europa.

Programul F-16 este susținut de un lanț global de peste 530 de furnizori din 12 țări, inclusiv parteneri europeni precum LOTN din Slovacia și Avionams din Bulgaria, ceea ce reflectă rolul crescând al Europei în baza industrială NATO. Asamblarea finală și producția componentelor se realizează la fabrica Lockheed Martin din Greenville, Carolina de Sud, singura linie de producție F-16 activă la nivel mondial.