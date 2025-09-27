Lockheed Martin își îndreaptă oferta de sistem antirachetă Thaad către piața europeană

Lockheed Martin intenționează să își extindă prezența în Europa prin promovarea sistemului de apărare antirachetă Thaad (Terminal High Altitude Area Defense), într-un context marcat de creșterea bugetelor de apărare și de tensiunile cu Rusia. Compania americană a confirmat pentru publicația germană Handelsblatt că se află în discuții cu potențiali clienți de pe continent pentru acest sistem, al cărui cost depășește un miliard de euro, potrivit Reuters.

„Purtăm negocieri cu potențiali clienți pentru sistemul Thaad”, a declarat Michael Williamson, președintele Lockheed Martin International, subliniind că grupul vede cele mai mari oportunități de creștere în afara Statelor Unite, în special în Europa, în următorii cinci ani.

Sistemul Thaad ar putea fi inclus în European Skyshield Initiative, proiectul de apărare aeriană coordonat de Germania. Acesta ar reprezenta o alternativă la sistemul israelian Arrow 3, pe care Berlinul l-a ales deja pentru consolidarea propriei apărări.

Publicația germană notează că interesul pentru sistemele antirachetă și antidronă a crescut rapid după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Guvernele europene, inclusiv cel al Germaniei, au anunțat investiții de sute de miliarde de euro pentru a-și moderniza armatele și pentru a răspunde noilor amenințări.

Recent, incidente cu presupuse drone rusești care au intrat în spațiul aerian al NATO, inclusiv în Danemarca și Polonia, au amplificat preocupările privind securitatea. Aceste episoade au sporit presiunea asupra guvernelor de a accelera achizițiile de sisteme performante de apărare.

În acest context, competiția dintre marii producători americani s-a intensificat. Potrivit Handelsblatt, atât Northrop Grumman, cât și Lockheed Martin urmăresc să își consolideze poziția în Europa, profitând de cererea în creștere pentru soluții avansate.

Lockheed Martin mizează pe colaborarea cu Rheinmetall, grupul german de apărare, pentru a facilita accesul pe piața europeană. „Această cooperare creează locuri de muncă și deschide uși către factorii de decizie politică”, a precizat Williamson în interviul acordat publicației germane.

Parteneriatul este considerat un element esențial pentru viitoarele contracte din Germania, unde guvernul federal a lansat un amplu program de modernizare a forțelor armate.

Totuși, nu toate statele europene se orientează către soluțiile din SUA. Danemarca a respins recent sistemul Patriot, preferând în schimb SAMP/T, produs în Europa. Această alegere evidențiază tendința unor guverne de a evita o dependență prea mare de furnizorii americani.

În pofida acestor rezerve, Lockheed Martin rămâne un jucător important pe piața globală de apărare, iar interesul pentru sistemul Thaad ar putea crește pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice și al necesității Europei de a-și întări capacitățile de protecție împotriva rachetelor și dronelor.