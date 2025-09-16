Danemarca a ales sistemul european de apărare antiaeriană și antirachetă SAMP/T în detrimentul sistemului Patriot american / „Aceasta nu este o respingere a Patriot, ci o alegere a ceea ce este mai bun”

Thales și partenerii săi analizează noi oportunități de export pentru sistemul european de apărare antiaeriană și antirachetă SAMP/T, după ce Danemarca a ales această soluție în detrimentul sistemului american Patriot. Anunțul vine pe fondul intensificării discuțiilor privind securitatea europeană și nevoia de a consolida capabilitățile de apărare aeriană, potrivit Reuters.

„Apărarea aeriană devine clar o prioritate în întreaga Europă, nu doar în partea de est”, a declarat Hervé Dammann, vicepreședinte executiv pentru Sisteme Terestre și Aeriene în cadrul Thales. Acesta a precizat că, pe lângă țările care și-au exprimat public interesul, precum Grecia și Belgia, există și alte piețe potențiale care analizează achiziția de sisteme SAMP/T.

Decizia Danemarcei a fost anunțată vineri și vizează achiziția de sisteme de apărare în valoare totală de 58 de miliarde de coroane daneze (9,1 miliarde de dolari), incluzând două unități SAMP/T. Aceasta este cea mai mare achiziție de armament din istoria țării și marchează prima comandă europeană pentru SAMP/T din afara Franței și Italiei.

Concursul dintre cele două sisteme, SAMP/T și Patriot, a fost privit drept un test al capacității Europei de a susține producția proprie de armament în fața soluțiilor americane. De asemenea, decizia a atras atenția și pe plan politic, având în vedere tensiunile recente dintre Copenhaga și Washington legate de Groenlanda. Totuși, oficialii danezi au respins orice legătură între achiziția de armament și aceste dispute.

„Aceasta nu este o respingere a Patriot, ci o alegere a ceea ce este mai bun”, a subliniat ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen.

Thales nu a comentat aspectele politice, însă a menționat că SAMP/T s-a impus și prin capacitatea sa de acoperire la 360 de grade. Sistemul a fost dezvoltat de Thales și de subsidiarele franceze și italiene ale MBDA, al doilea mare producător mondial de rachete după RTX, compania americană care produce Patriot.

Alegerea Danemarcei a fost interpretată de mai mulți politicieni locali drept o victorie pentru industria europeană. „Merită să fii un aliat bun… A existat o dorință politică puternică de a cumpăra de la parteneri de încredere și non-amenințători”, a spus parlamentarul conservator Rasmus Jarlov. La rândul său, Martin Lidegaard, liderul opoziției din Partidul Social Liberal, a declarat: „Nu voi ascunde faptul că sunt extrem de bucuros că cele 58 de miliarde de coroane nu vor merge la industria de armament americană sau israeliană, ci către industria de apărare europeană.”

Decizia survine într-un moment în care apărarea antiaeriană este în centrul atenției, după ce Polonia a doborât drone rusești suspecte care i-au încălcat spațiul aerian, cu sprijinul aeronavelor aliate NATO. A fost pentru prima dată când un stat membru NATO a deschis focul în timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Pe lângă achiziția SAMP/T, Danemarca ia în calcul și sisteme de apărare aeriană cu rază medie, precum NASAMS (Norvegia), IRIS-T (Germania) și VL-MICA (Franța). La nivel european, Comisia Europeană a identificat apărarea aeriană și antirachetă drept una dintre cele șapte priorități pentru acoperirea lacunelor de capacitate militară.