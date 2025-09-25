China scrie istorie în aviația navală / J-35, primul avion stealth lansat electromagnetic de pe portavionul Fujian

China a atins un nou reper în aviația sa navală odată cu prima lansare publică a avionului de vânătoare stealth J-35 cu ajutorul sistemului de catapultă electromagnetică (EMALS) de pe portavionul Fujian, informează ArmyRecognition.

Testul marchează prima lansare a unui avion de generația a cincea pe mare și arată progresele rapide ale Chinei în domeniul proiecției de putere navală, care reduce vizibil diferența față de Marina SUA.

Primul succes al J-35 pe portavion

Ministerul Apărării din China a confirmat că J-35 a fost lansat și recuperat cu succes de pe Fujian, în timp ce alte aeronave, precum J-15T și KJ-600, au participat la teste pe punte. Acest succes confirmă că portavionul poate opera o escadrilă completă de aeronave avansate, inclusiv stealth, cu sarcini mai grele și rază de acțiune mai mare.

Caracteristici tehnice și producție

J-35, derivat din programul FC-31, a fost adaptat pentru misiuni navale cu aripi pliabile, tren de aterizare consolidat și lansare compatibilă cu catapulta. Versiunea terestră J-35A rămâne în serviciul Forțelor Aeriene.

În iulie 2025, CCTV a prezentat mai multe aeronave J-35 în producție, semn că programul a intrat în faza de producție în serie. Avionul are aproximativ 17 metri lungime, anvergură de 11,5 metri, o greutate maximă la decolare de 25–28 tone, și este capabil să transporte până la șase rachete.

Armament și capacități strategice

Avionul poate fi echipat cu rachete PL-10E, PL-15E, PL-12AE și LD-8A anti-radar. Noul model PL-16, mai compact și cu rază mai lungă, permite transportul intern de rachete fără a compromite stealth-ul.

Această combinație de avioane stealth, de atac și platforma KJ-600 asigură portavionului Fujian capacități sporite de detecție, coordonare și țintire, fapt care apropie China de standardele portavioanelor americane de generație modernă.

Succesul testelor de pe Fujian confirmă rolul J-35 ca pilon central al strategiei aviației navale chineze și pregătește terenul pentru portavioane mai mari, inclusiv viitorul Type 004 nuclear, cu capacitate estimată de 70–100 de aeronave.