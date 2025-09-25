dark
China scrie istorie în aviația navală / J-35, primul avion stealth lansat electromagnetic de pe portavionul Fujian

George Radu
25 septembrie 2025
Lansare electromagnetică a aunui avion de vânătoare de pe portavionul chinez Fujian
Lansare electromagnetică, Credit foto: Li Tang / Xinhua News / Profimedia
China a atins un nou reper în aviația sa navală odată cu prima lansare publică a avionului de vânătoare stealth J-35 cu ajutorul sistemului de catapultă electromagnetică (EMALS) de pe portavionul Fujian, informează ArmyRecognition.

Testul marchează prima lansare a unui avion de generația a cincea pe mare și arată progresele rapide ale Chinei în domeniul proiecției de putere navală, care reduce vizibil diferența față de Marina SUA.

Primul succes al J-35 pe portavion

Ministerul Apărării din China a confirmat că J-35 a fost lansat și recuperat cu succes de pe Fujian, în timp ce alte aeronave, precum J-15T și KJ-600, au participat la teste pe punte. Acest succes confirmă că portavionul poate opera o escadrilă completă de aeronave avansate, inclusiv stealth, cu sarcini mai grele și rază de acțiune mai mare.

Caracteristici tehnice și producție

J-35, derivat din programul FC-31, a fost adaptat pentru misiuni navale cu aripi pliabile, tren de aterizare consolidat și lansare compatibilă cu catapulta. Versiunea terestră J-35A rămâne în serviciul Forțelor Aeriene.

În iulie 2025, CCTV a prezentat mai multe aeronave J-35 în producție, semn că programul a intrat în faza de producție în serie. Avionul are aproximativ 17 metri lungime, anvergură de 11,5 metri, o greutate maximă la decolare de 25–28 tone, și este capabil să transporte până la șase rachete.

Armament și capacități strategice

Avionul poate fi echipat cu rachete PL-10E, PL-15E, PL-12AE și LD-8A anti-radar. Noul model PL-16, mai compact și cu rază mai lungă, permite transportul intern de rachete fără a compromite stealth-ul.

Această combinație de avioane stealth, de atac și platforma KJ-600 asigură portavionului Fujian capacități sporite de detecție, coordonare și țintire, fapt care apropie China de standardele portavioanelor americane de generație modernă.

Succesul testelor de pe Fujian confirmă rolul J-35 ca pilon central al strategiei aviației navale chineze și pregătește terenul pentru portavioane mai mari, inclusiv viitorul Type 004 nuclear, cu capacitate estimată de 70–100 de aeronave.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

