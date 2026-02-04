TAROM lansează tarife mai flexibile pentru cursele interne

TAROM își actualizează, începând cu 4 februarie, structura tarifară pentru zborurile interne, introducând tariful Light, o opțiune cu preț redus, fără bagaj de cală, destinată pasagerilor care călătoresc ușor și pe distanțe scurte.

Compania a precizat, într-un comunicat remis miercuri, că rămân disponibile și tarifele existente, care includ bagajul de cală și oferă condiții mai flexibile, astfel încât pasagerii să poată alege între preț și confort, în funcție de preferințele lor.

Noile reguli permit combinarea mai simplă a biletelor dus-întors și a zborurilor interne

„Noile reguli permit combinarea mai simplă a biletelor dus-întors și a zborurilor interne, astfel încât pasagerii să își poată construi itinerariul dorit mai ușor”, se arată în comunicat.

Tarifele Light vor fi disponibile în funcție de perioada călătoriei și de disponibilitatea locurilor. Acestea sunt concepute pentru pasagerii care caută cel mai mic preț și nu permit modificări sau rambursări.

Practic, începând cu 4 februarie, zborurile interne vor avea prețuri mai mici. Opțiunea Light este ideală pentru călătorii scurte și fără bagaj de cală, iar combinarea biletelor dus-întors este posibilă pentru toate cursele interne, fără restricții.

„Plătești doar pentru ce folosești”

O altă noutate este principiul „plătești doar pentru ce folosești”: dacă pasagerul nu are nevoie de bagaj de cală, nu va plăti suplimentar pentru acesta.

Tarifele clasice, cu bagaj inclus și mai multă flexibilitate, rămân, de asemenea, disponibile.

„Prin această actualizare, TAROM își propune să ofere prețuri mai accesibile, transparență și opțiuni clare pentru toți pasagerii care călătoresc în România. În același timp, ne adaptăm la diversele stiluri de călătorie, oferind fiecărui pasager libertatea de a alege exact ceea ce i se potrivește”, a transmis compania.