Un vis tehnologic din anii ’50 devenit realitate / Ce este RDRE, motorul de rachetă care promite o revoluție în zborul spațial și hipersonic

Pam Melroy, una dintre cele mai respectate figuri din industria aerospațială, a intrat în Consiliul de Administrație al companiei americane Venus Aerospace, un startup din Houston care a anunțat recent o descoperire majoră, primul zbor reușit al unui motor de rachetă cu detonare rotativă (RDRE), anunță Space.com.

Melroy, una dintre cele două femei care au comandat o navetă spațială NASA și fost administrator adjunct al agenției, aduce la Venus decenii de experiență din Forțele Aeriene ale SUA, DARPA, FAA și sectorul privat. CEO-ul companiei, Sassie Duggleby, a declarat că recrutarea lui Melroy a fost „o decizie evidentă”, deoarece cariera acesteia acoperă domeniile strategice pe care Venus dorește să le influențeze: civil, militar și comercial.

Ce este motorul RDRE și de ce este o revoluție

Pe 14 mai, Venus Aerospace a efectuat un test de zbor cu motorul RDRE, o tehnologie imaginată încă din anii ’50, dar niciodată aplicată cu succes în condiții reale. Și asta în ciuda faptul că NASA testa această tehnologie de mai mulți ani.

Diferența față de un motor clasic constă în modul în care se produce arderea combustibilului. În loc de o flacără continuă și uniformă, RDRE creează unde de detonare care se rotesc într-un canal circular, care generează explozii controlate extrem de eficiente.

Această inovație oferă o creștere a eficienței de aproximativ 15%, ceea ce poate însemna aproape patru ori mai multă încărcătură utilă comparativ cu motoarele convenționale. „Saltul de eficiență adus de RDRE schimbă radical regulile jocului pentru lansări și pentru aplicații viitoare”, a afirmat Melroy.

De la testele din laborator la aplicații reale

Venus a reușit să spargă bariera tehnologică prin trei factori cheie. Imprimarea 3D în metal a accelerat procesul de dezvoltare. Mutarea la Houston Spaceport a permis realizarea designului, fabricației și testării la mică distanță, cu un ritm record de opt teste într-o singură zi. În plus, camerele de mare viteză au oferit imagini detaliate ale procesului de detonare, cu un milion de cadre pe secundă, care au permis ajustări precise.

După succesul recent, compania se concentrează pe integrarea tehnologiei în aplicații concrete pentru clienți din domeniul apărării, al aviației civile și al industriei spațiale comerciale.

Zbor intercontinental în două ore

Unul dintre obiectivele ambițioase ale Venus este dezvoltarea avionului Stargazer M4, capabil să atingă Mach 4 și să reducă timpul de zbor între San Francisco și Tokyo la doar două ore. Proiectul combină RDRE cu un motor detonare-ramjet, destinat zborurilor hipersonice de durată.

Pe termen mai lung, RDRE ar putea alimenta vehicule de transfer orbital, landere lunare sau misiuni marțiene. Spre deosebire de motoarele criogenice, RDRE nu necesită combustibili care trebuie menținuți la temperaturi extrem de scăzute, ceea ce îl face mai potrivit pentru misiuni pe Lună sau Marte.

Impact strategic și competiția globală

Melroy a subliniat și dimensiunea geopolitică a descoperirii: „China privește cu atenție. Alte țări urmăresc la fel. Protejarea acestui avans va avea un impact economic uriaș pentru Statele Unite.” Ea consideră că RDRE ar putea accelera creșterea industriei spațiale la nivel mondial și ar putea repoziționa SUA în fruntea competiției tehnologice.

Interesul pentru Venus Aerospace a explodat după succesul zborului experimental. „Venus nu va rămâne o companie mică pentru mult timp”, a conchis Pam Melroy, convinsă că motoarele RDRE vor alimenta atât vehiculele de lansare, cât și viitoarele avioane hipersonice sau sonde planetare.