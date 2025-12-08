China își extinde rapid capacitățile în domeniul aviației fără pilot, și pregătește pentru noi teste în condiții extreme elicopterul de recunoaștere și atac Moyujian, dezvoltat pentru operațiuni la altitudini de peste 6.000 de metri. Aparatul a fost prezentat oficial la un show aerian din Zhuhai, acolo unde producătorii au anunțat că urmează etapa decisivă de evaluare, potrivit South China Morning Post.

Elicopterul, construit de compania privată Sichuan Tengden Technology, a atras atenția la expoziția Asia General Aviation Exhibition, desfășurată între 27 și 30 noiembrie. Moyujian a fost expus în culori de camuflaj, alături de imagini din primul său test de tragere reușit la mare altitudine. Dezvoltatorii susțin că misiunea confirmă fiabilitatea aparatului în zone în care aeronavele convenționale întâmpină probleme majore din cauza aerului rarefiat.

Moyujian ar fi trecut deja prin șase ani de testări

Potrivit Tengden, elicopterul este proiectat pentru misiuni variate, de la recunoaștere și lovituri de precizie, la retransmisie de comunicații, operațiuni de salvare și prevenirea incendiilor forestiere. Designul său permite desfășurarea atât pe platouri înalte, cât și în zone maritime, unde sunt necesare o autonomie extinsă și un comportament stabil în condiții dure.

Un operator al companiei a declarat că Moyujian a efectuat în iulie un test cu muniție reală la peste 4.000 de metri altitudine, în timp ce transporta două rachete. Aparatul a vizat ținte mobile și fixe și a finalizat misiunea conform planului. Următoarea etapă de testare va avea loc peste 6.000 de metri, ceea ce implică un control prin satelit și operațiuni dincolo de raza vizuală, o provocare pentru orice aeronavă fără pilot din cauza condițiilor extreme.

Compania susține că elicopterul are o rază de 1.000 km, o autonomie de 9 ore și un plafon operațional de 7.200 metri, fiind capabil să decoleze și să aterizeze în medii cu temperaturi scăzute, presiune joasă și vânturi puternice. Moyujian ar fi trecut deja prin șase ani de testări, inclusiv în teren accidentat, medii maritime și misiuni de prevenire a incendiilor, iar acum a intrat în faza de evaluare cu profil militar.

Elicopter proiectat pentru regiunea dură a Himalayei, dar și pentru mediul marin

Numele aeronavei provine din literatura clasică chineză, personajul Zhang Qing din romanul Marginea Apei, supranumit „săgeata fără pene”, referire la precizia atacurilor pe care dezvoltatorii încearcă să o reflecte în design.

Capacitatea de a opera la altitudine mare este esențială pentru misiunile Chinei pe Platoul Tibetan, unde altitudinile cuprinse între 4.000 și 5.000 de metri reprezintă o provocare majoră pentru aeronavele obișnuite. În regiunile Himalayei, vânturile puternice și lipsa de oxigen pun presiune pe motoare și sisteme de control. Moyujian a fost conceput pentru a menține stabilitatea în astfel de condiții. Autonomia ridicată îi permite și misiuni maritime în zone precum Marea Chinei de Sud, unde supravegherea extinsă și pregătirea pentru lovituri sunt considerate cruciale de către Beijing.

Programul face parte din investițiile masive ale Chinei în echipamente autonome

La parada Zilei Victoriei din 3 septembrie, Beijingul a prezentat noi platforme fără pilot, de la drone și vehicule robotizate, la câini-robot și submarine autonome. Un alt elicopter dezvoltat de Tengden, Boying T1400, și-a efectuat zborul inaugural luna trecută.

Imagini satelitare din acest an au surprins drone desfășurate în regiunea Shigatse, cunoscută pentru operațiuni la mare altitudine, iar în octombrie China a deschis un centru de testare dedicat sistemelor autonome în regiunea Ali. În ianuarie, Comandamentul Militar Xinjiang a derulat un exercițiu logistic la 5.300 de metri, unde a utilizat vehicule fără pilot și câini-robot.