Noul avion supersonic X-59 al NASA a efectuat vineri (20 martie) al doilea zbor de test, însă misiunea a fost întreruptă după doar nouă minute, în urma unui avertisment primit de pilot de la instrumentele de bord, informează Space.com, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reprezentanții agenției americane spun că, în ciuda aterizării premature, testul a fost util. „Am colectat date importante, iar pilotul a aterizat în siguranță. Așteptăm să reluăm zborurile cât mai curând”, a declarat Cathy Bahm, managerul proiectului Low-Boom Flight Demonstrator.

Miza: eliminarea boom-ului sonic

Zborurile supersonice civile sunt interzise deasupra Statelor Unite încă din 1973, din cauza efectului puternic al boom-ului sonic — unda de șoc produsă atunci când un avion depășește viteza sunetului (aproximativ 1.225 km/h la nivelul mării).

Prin programul Quesst, NASA încearcă să schimbe această situație. Avionul X-59 este proiectat să reducă drastic zgomotul, transformând boom-ul sonic într-un sunet mult mai discret, descris drept o „bufnitură”.

Datele colectate ar putea sta la baza unor noi reglementări care să permită reluarea zborurilor comerciale supersonice deasupra uscatului.

Testul, întrerupt în timpul urcării

Avionul a decolat de la baza Edwards din California, însă în timpul urcării spre primul punct de testare, pilotul Jim „Clue” Less a primit un avertisment care a impus revenirea imediată la sol.

„Decolarea a decurs normal, dar în timpul ascensiunii am primit o alertă care ne-a obligat să întrerupem zborul. Deși nu a fost planificat, aeronava s-a comportat excelent”, a declarat pilotul.

Cauza exactă a problemei nu este încă cunoscută, iar echipa tehnică analizează atât acest incident, cât și o altă alertă minoră apărută înainte de decolare.

Un program pe termen lung

X-59, dezvoltat de NASA în colaborare cu Lockheed Martin, a zburat pentru prima dată în octombrie 2025, într-un test reușit de peste o oră.

Al doilea zbor ar fi trebuit să extindă parametrii de performanță, inclusiv viteza și altitudinea, însă acest obiectiv va fi reluat în testele viitoare.

„Suntem abia la începutul unei campanii lungi de testare. Am obținut deja date valoroase și vor urma multe alte zboruri”, a subliniat pilotul Jim Less.