Acțiunile companiilor europene din industria apărării au scăzut marți, după ce oficiali americani au declarat luni că sunt dispuși să ofere Ucrainei garanții de securitate de tip NATO în cadrul unui posibil acord de pace cu Rusia, în urma a două zile de discuții la Berlin, scrie Reuters.

„Cred că suntem mai aproape acum decât am fost vreodată”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, deși disputele teritoriale rămân principalul obstacol în calea unui acord cu Rusia, care nu a comentat deocamdată.

Acțiunile producătorului german de tancuri Rheinmetall, ale companiei suedeze Saab și ale grupului italian Leonardo s-au numărat printre cele mai mari scăderi din cadrul indicelui de referință european STOXX 600. Totuși, corecțiile, cuprinse între 4% și 6%, au fost relativ limitate, întrucât investitorii au profitat de scăderi pentru a cumpăra într-un sector cu perspective solide de creștere.

Cheltuielile pentru apărare în Europa vor continua să crească, indiferent de modul în care va evolua situația dintre Ucraina și Rusia, au declarat doi traderi pentru Reuters.

Indicele european al companiilor din industria aerospațială și de apărare (SXPARO), care și-a triplat valoarea de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, era în scădere cu aproximativ 2% la ora 09:26 GMT.

Totuși, analistul Frank Sohlleder de la brokerul ActivTrades a afirmat, referindu-se la Rheinmetall, că un posibil sfârșit al războiului din Ucraina ar putea tempera comenzile de armament, punând grupul german sub „o presiune tot mai mare, la un nivel ridicat”.

Rheinmetall se află pentru a doua zi consecutiv pe ultima poziție a indicelui german de tip blue-chip DAX și a avut o performanță mai slabă decât majoritatea companiilor din indice în ultimele trei luni, a mai spus Sohlleder.