Un atac ucrainean asupra unei fabrici de avioane din sud-vestul Rusiei pare să fi distrus un avion de testare cu laser aeropurtat extrem de rar al Rusiei și cel puțin un alt aparat militar avansat, potrivit imaginilor din satelit și rapoartelor de pe ambele părți, anunță Interesting Engineering.

Atacul de marți seara a vizat fabrica Beriev din Taganrog, un centru major pentru programele de aviație militară rusești. Videoclipurile postate pe rețelele sociale au arătat un incendiu major pe linia de zbor, iar unul dintre clipuri surprindea un avion cuprins de flăcări.

Avionul A-60: platforma unică de testare a laserelor

Imaginile analizate după atac au arătat că fuselajul cuprins de flăcări era al unui avion A-60, un avion de testare cu laser, unic, proiectat în Uniunea Sovietică și construit pe baza unui Il-76MD.

Distrugerea reprezintă o lovitură semnificativă pentru Rusia, având în vedere că A-60 era singura platformă de testare a armelor cu laser din țară. Stadiul actual al programului era încă neclar.

Imaginile din satelir indică și distrugerea unui al doilea avion, probabil un prototip pentru proiectul A-100 de avioane radar de avertizare timpurie și control (AEW&C) al Rusiei.

Cum a fost realizat atacul

În acest moment, există informații contradictorii despre modul în care Ucraina a executat atacul. Ministerul ucrainean al Apărării a precizat că au fost folosite dronele Bars cu rază lungă de acțiune și rachetele de croazieră Neptune pentru atac terestru.

Neptune, conceput inițial ca armă antinavă, a fost modificat treptat pentru a lovi obiective în Rusia. Bars este unul dintre mai noi modele de dronă, care combină caracteristicile dronelor și rachetelor de croazieră, parte a arsenalului ucrainean de lovituri pe distanțe lungi.

Canalele rusești de Telegram, inclusiv Astra, au raportat prezența dronelor deasupra Taganrogului și au confirmat incendiul. Canalul Fighterbomber, cunoscut pentru conexiunile sale cu personalul de aviație militară rus, a confirmat distrugerea A-60.

Imaginile publicate ulterior au arătat pagube extinse, A-60 fiind identificabil datorită „cocoașei” distinctive de pe coadă, unde erau montate dispozitivele pentru ghidarea laserului.

Alte pagube și extinderea atacurilor

Al doilea avion părea să fie un prototip A-100 AEW&C, fie laboratorul zburător A-100LL, folosit pentru testarea sistemelor pentru avioanele radar de generație următoare. Clădirile complexului Beriev au prezentat, de asemenea, semne de deteriorare.

Atacul asupra Taganrogului a făcut parte dintr-un val mai larg de atacuri ucrainene în regiunile Rostov și Krasnodar. Oficialii locali au raportat că dronele sau rachetele ucrainene au vizat infrastructura militară.

Guvernatorul Rostovului, Yury Slyusar, a confirmat lovirea Taganrogului, și a menționt că trei civili au fost uciși și opt răniți, în timp ce mai multe locuințe, un depozit și o conductă de gaz au fost avariate.

Importanța fabricii Beriev

Aerodromul Taganrog-Tsentralny găzduiește compania de avioane Beriev, responsabilă pentru construcția și întreținerea avioanelor militare rusești.

Fabrica se ocupă de avioanele radar A-50 și A-100, platforma laser A-60 și revizii complexe ale bombardierelor strategice Tu-95MS și ale avioanelor de patrulare maritimă Tu-142. Această importanță o face un obiectiv frecvent pentru atacurile ucrainene pe distanțe lungi.

Programul A-60 a început în anii 1970, când Uniunea Sovietică explora arme cu laser concepute pentru dezactivarea baloanelor de mare altitudine. Laserul avionului avea o rază de acțiune de aproximativ 40 km și un timp planificat de tragere de 50 de secunde, deși rapoartele sugerează că durata efectivă era mult mai limitată.