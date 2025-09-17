Japonia trimite în premieră avioane de vânătoare F-15 în Europa și Canada

Ministrul japonez al Apărării, Gen Nakatani, a anunțat că avioanele de vânătoare F-15 ale Forțelor Aeriene de Apărare (ASDF) vor zbura în cealaltă parte a lumii pentru a demonstra angajamentul Japoniei de a aprofunda schimburile cu națiunile care împărtășesc aceeași viziune, relatează Asahi Shimbun.

El a spus că avioanele vor vizita Statele Unite, Canada, Marea Britanie și Germania pe parcursul a aproximativ două săptămâni, începând cu 14 septembrie.

Avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene de Apărare nu au zburat niciodată în Europa sau Canada.

În mod normal, avioanele de vânătoare F-15 zboară în tandem. Datorită distanțelor enorme implicate, vor fi trimise patru avioane, împreună cu alte patru aeronave, inclusiv un avion de transport.

„Securitatea în Europa, regiunea Atlanticului și Indo-Pacific este unificată și inseparabilă, astfel încât trimiterea acestora va demonstra recunoașterea comună a faptului că apărarea este interconectată”, a spus Nakatani.

Potrivit surselor din Ministerul Apărării, s-a discutat despre posibilitatea unui antrenament comun în timpul absenței avioanelor de vânătoare, dar planul a fost abandonat din cauza preocupărilor legate de exercițiile pe un teritoriu necunoscut, mai ales după un zbor atât de lung.

Generalul Hiroaki Uchikura, ofițerul militar de rangul cel mai înalt în calitate de șef al Statului Major Interarme, este un fost pilot al ASDF.

El a declarat la o conferință de presă din 4 septembrie că „este foarte stresant să zbori într-o țară în care nu ai mai zburat niciodată și să aterizezi pe un aeroport pe care nu l-ai mai vizitat niciodată. Pregătirile necesare depășesc imaginația, dar dacă acest lucru se realizează, va fi foarte semnificativ”.

Japonia a pus accentul pe consolidarea cooperării cu țările NATO, în parte pentru a face față progreselor militare înregistrate de China.

În august, ASDF a asigurat pentru prima dată acoperirea armelor unui portavion britanic.

Marea Britanie și Germania au trimis avioane Eurofighter în Japonia, astfel încât o sursă din cadrul Ministerului Apărării a afirmat că trimiterea avioanelor de vânătoare ASDF a fost, într-un anumit sens, o reacție de curtoazie.

Un ofițer de rang înalt al ASDF a precizat că aprofundarea schimburilor în domeniul apărării cu membrii NATO este simbolizată de aprobarea acordată de Canada, Marea Britanie și Germania pentru ca avioanele F-15 să survoleze spațiul lor aerian. Datorită capacității ridicate de atac a avioanelor, țările nu acceptă în mod normal survolarea teritoriului lor de către aceste aeronave.

O altă sursă din cadrul Ministerului Apărării a spus pentru Asahi Shimbun că „putem arăta comunității internaționale, inclusiv Chinei, legăturile mai profunde dintre Japonia și Europa”.