Acţiunile Intel au crescut cu 32% după investiţia de 5 miliarde de dolari anunţată de Nvidia / Cea mai bună zi bursieră din 1987

Nvidia a anunţat joi că va investi 5 miliarde de dolari în Intel, ca parte a unui acord prin care cele două companii vor dezvolta în comun cipuri pentru centre de date şi pentru computere personale, transmite CNBC, conform News.ro.

Investiţia Nvidia se face la un preţ de 23,28 dolari pe acţiune, a precizat compania. În urma ştirii, acţiunile Intel au urcat cu 28%, tranzacţionându-se la aproximativ 32 dolari/acţiune.

”Această colaborare istorică conectează strâns ecosistemul AI şi de calcul accelerat al Nvidia cu procesoarele Intel şi vastul ecosistem x86 — o fuziune a două platforme de clasă mondială. Împreună, ne vom extinde ecosistemele şi vom pune bazele pentru următoarea eră a calculului”, a declarat Jensen Huang, directorul general al Nvidia.

Nvidia se alătură astfel SoftBank şi guvernului SUA în susţinerea redresării Intel.

Acţiunile companiei, care atinseseră la începutul acestui an cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, şi-au revenit după ce administraţia Trump a convenit în august să achiziţioneze 10% din Intel, printr-o investiţie de 8,9 miliarde dolari, pentru 433,3 milioane de acţiuni. Această participaţie valorează acum circa 13,4 miliarde dolari, odată cu aprecierea titlurilor la aproximativ 31 dolari.

”Parteneriatul marchează un pas major pentru producţia americană de tehnologie avansată”, a declarat purtătorul adjunct de presă al Casei Albe, Kush Desai. Administraţia a precizat însă că nu a fost implicată în înţelegerea dintre Nvidia şi Intel.

SoftBank investise, la rândul său, 2 miliarde dolari în Intel în august.

Chris Caso, analist la Wolfe Research, a scris într-o notă că rămâne de văzut ”dacă acest parteneriat reprezintă o cooperare de faţadă, cu scop politic, sau începutul unei colaborări mai ample care să aducă beneficii semnificative Intel”. Potrivit lui, întrebarea-cheie este dacă Nvidia îşi va produce cipurile în fabricile Intel.

Conform acordului, Intel va construi procesoare x86 pentru platformele AI ale Nvidia, iar în zona PC va dezvolta cipuri x86 system-on-chip integrate cu unităţile grafice RTX ale Nvidia.

Investiţia este supusă aprobărilor de reglementare şi, potrivit comunicatului, nu include producţia de cipuri Nvidia prin divizia de foundry a Intel. Huang şi directorul general al Intel, Lip-Bu Tan, vor susţine o conferinţă de presă pe tema acordului la ora 20:00 (ora României).

Acţiunile Nvidia, aflate în centrul negocierilor comerciale SUA–China pentru vânzarea unor cipuri mai puţin avansate pe piaţa chineză, au crescut cu peste 3%.

Intel a consemnat cea mai bună zi bursieră din octombrie 1987, când titlurile companiei au câştigat 26,4%.