BREAKING Nvidia investește 5 miliarde de dolari în Intel și anunță un parteneriat pentru dezvoltarea de procesoare pentru PC-uri și centre de date / Amenințare pentru TSMC

Nvidia a anunțat joi că va investi 5 miliarde de dolari în Intel, sprijinind astfel producătorul american de cipuri aflat în dificultate, dar fără a încheia un acord crucial de producție cu Intel, relatează Reuters.

Acordul, care include și un plan de dezvoltare în comun a cipurilor pentru PC-uri și centre de date de către Intel și Nvidia, reprezintă un risc potențial pentru TSMC din Taiwan. TSMC produce în prezent procesoarele emblematice ale Nvidia, afacere pe care cea mai valoroasă companie din lume ar putea să o extindă într-o zi la Intel. AMD, care concurează cu Intel pentru furnizarea de cipuri către centrele de date, are de asemenea de pierdut datorită sprijinului acordat de Nvidia.

Acțiunile Intel au crescut cu 12% în tranzacțiile pre-piață, în timp ce Nvidia a înregistrat o creștere de 2%.

Nvidia, ale cărei cipuri indispensabile alimentează un boom global al inteligenței artificiale, a declarat într-un comunicat că va plăti 23,28 dolari pe acțiune pentru acțiunile ordinare Intel, un preț ușor inferior celui de 24,90 dolari la care s-au închis acțiunile Intel miercuri.

Cu toate acestea, acest preț este mai mare decât prețul de 20,47 dolari pe acțiune pe care guvernul Statelor Unite l-a plătit pentru o participație extraordinară de 10% pe care a achiziționat-o în Intel luna trecută.

Nvidia va deveni unul dintre cei mai mari acționari ai Intel, deținând probabil 4% sau mai mult din companie după ce vor fi emise noi acțiuni pentru finalizarea tranzacției.

Sprijinul Nvidia reprezintă o nouă oportunitate pentru Intel, după ce eforturile de redresare ale renumitului producător american nu au dat roade timp de ani de zile.

Compania – odată liderul industriei de cipuri, care pretindea că a pus „siliciul” în Silicon Valley – a numit un nou CEO, Lip-Bu Tan, în martie. Tan a promis să eficientizeze operațiunile Intel și să construiască capacitatea fabricii numai atunci când există cerere pentru aceasta.

Este esențial faptul că tranzacția nu va implica activitatea de producție pe bază de contract a Intel, cunoscută sub numele de „turnătorie” („foundry”) în industria cipurilor, care produce procesoare pentru Nvidia. Majoritatea analiștilor consideră că, pentru ca foundry-ul Intel să supraviețuiască, ar trebui să câștige în cele din urmă un client important, precum Nvidia, Apple, Qualcomm sau Broadcom.

Însă acordul se adaugă la rezervele de capital în creștere pe care Intel le-a acumulat la câteva săptămâni după ce a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari din partea Softbank și a primit 5,7 miliarde de dolari de la guvernul SUA.

David Zinsner, directorul financiar al Intel, a declarat investitorilor la o conferință a Deutsche Bank luna trecută că compania se află într-o „poziție financiară bună” și nu va avea nevoie de mult capital suplimentar până când nu va observa o cerere semnificativă pentru 14A, un proces de producție de nouă generație în care intenționează să investească masiv.

Conform acordului anunțat joi, Intel intenționează să proiecteze procesoare centrale personalizate pentru centrele de date, pe care Nvidia le va integra în cipurile sale AI. O tehnologie deținută de Nvidia va permite cipurilor Intel și Nvidia să comunice la viteze mai mari decât înainte.

Aceste legături rapide sunt un factor cheie de diferențiere pe piața AI, deoarece multe cipuri trebuie să fie conectate între ele pentru a acționa ca unul singur și a procesa cantități uriașe de date.

În prezent, cele mai bine vândute servere AI ale Nvidia cu aceste legături rapide sunt disponibile numai cu cipurile proprii ale Nvidia, dar acordul ar pune acum Intel pe picior de egalitate, oferindu-i șansa de a câștiga bani de pe urma fiecărui server Nvidia.

Cipurile combinate Nvidia-Intel ar putea reprezenta o provocare competitivă majoră pentru AMD, care dezvoltă propriile servere AI, și Broadcom, care dispune, de asemenea, de tehnologie de conectare chip-to-chip și ajută companii precum Google să dezvolte cipuri AI.

Pentru piețele de consum, Nvidia va furniza Intel un cip grafic personalizat pe care Intel îl poate integra în procesoarele PC-urilor sale cu aceleași conexiuni rapide, oferindu-i potențial un avantaj față de rivali precum AMD.

Deși arhitectura de calcul x86 a Intel a pierdut teren atât în centrele de date, cât și în PC-uri în fața cipurilor cu tehnologie de la Arm Ltd, aceasta deține în continuare cota majoritară de piață.

„Această colaborare istorică combină strâns AI-ul și stiva de calcul accelerat ale Nvidia cu procesoarele Intel și vastul ecosistem x86 – o fuziune a două platforme de clasă mondială”, a declarat Jensen Huang, CEO al Nvidia, într-un comunicat de presă. „Împreună, ne vom extinde ecosistemele și vom pune bazele pentru următoarea eră a calculatoarelor.”

Cele două companii nu au dezvăluit termenii financiari ai colaborării lor tehnice, dar au declarat că vor produce „mai multe generații” de produse viitoare. Reprezentanții Nvidia și Intel au descris colaborarea ca fiind un acord comercial în baza căruia își vor furniza reciproc cipuri pentru a crea produse și au declarat că acordul nu include licențierea.

Companiile au refuzat să dea o dată pentru lansarea pe piață a primelor produse comune, dar au declarat că planurile lor de produse anterioare acordului comun nu s-au schimbat.

În ultimii ani, Nvidia a intrat atât pe piața procesoarelor centrale pentru PC-uri, cât și pe piața procesoarelor centrale pentru centrele de date. Între timp, Intel a încercat să vândă mai multe cipuri AI care concurează cu Nvidia și a declarat că intenționează să dezvolte un server AI pentru centre de date care ar concura cu Nvidia.