dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Adobe cumpără Semrush pentru 1,9 miliarde de dolari, într-o mişcare strategică menită să-şi consolideze instrumentele de marketing în era AI

Redacția TechRider
20 noiembrie 2025
achzitie-adobe-platforma marketing
Sursa foto: Timon Schneider / Zuma Press / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Adobe a anunţat miercuri că a încheiat un acord pentru a achiziţiona platforma de marketing pentru motoare de căutare Semrush, într-o tranzacţie în numerar de 1,9 miliarde de dolari, menită să consolideze instrumentele sale pentru marketeri în era inteligenţei artificiale, relatează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Acţiunile Semrush au crescut cu peste 70% după anunţ, în timp ce titlurile Adobe au scăzut cu aproximativ 2%. Compania va plăti 12 dolari pe acţiune, iar tranzacţia ar urma să se finalizeze în prima jumătate a anului 2026.

Semrush, listată în 2021, oferă instrumente de optimizare pentru motoare de căutare şi are printre clienţii majori companii precum Amazon şi TikTok. Adobe a transmis că tehnologia Semrush este esenţială pentru creşterea vizibilităţii brandurilor, într-un moment în care marketingul este redefinit de AI.

”Vizibilitatea brandurilor este remodelată de inteligenţa artificială generativă, iar companiile care nu adoptă această oportunitate riscă să piardă relevanţă şi venituri”, a declarat Anil Chakravarthy, preşedintele diviziei de experienţă digitală a Adobe.

În timp ce Adobe şi-a extins constant portofoliul de instrumente AI, acţiunile sale au pierdut peste un sfert din valoare în 2025, în timp ce titlurile Semrush au stagnat. Companiile SaaS (software ca serviciu) au fost sub presiune pe fondul temerilor că inteligenţa artificială le-ar putea lua din cotă.

Adobe a mai încercat o achiziţie majoră în trecut, prin oferta de 20 de miliarde de dolari pentru Figma, abandonată în 2023 din cauza opoziţiei autorităţilor de reglementare.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...