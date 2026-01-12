Compania-mamă a Google, Alphabet, a ajuns la o capitalizare de piață de 4.000 de miliarde de dolari, devenind a patra companie din lume care atinge acest nivel.

Acțiunile Alphabet au crescut cu aproximativ 1% luni, după ce Apple a anunțat că va folosi tehnologia de inteligență artificială Gemini a Google ca bază pentru modelele sale AI și pentru următoarea generație a asistentului Siri de la Apple, informează CNBC.

Alphabet se alătură astfel Nvidia, Microsoft și Apple în grupul restrâns al companiilor care au depășit pragul de 4.000 de miliarde de dolari.

Nvidia și Microsoft au trecut acest nivel în iulie 2025, iar Apple l-a atins în octombrie 2025, dar ulterior valorile de piață ale Apple și Microsoft au scăzut sub acest prag.

Alphabet s-a numărat printre companiile cu cele mai bune evoluții pe Wall Street în 2025. Acțiunile companiei au crescut cu 65% anul trecut, cea mai mare creștere din 2009.

Evoluția pozitivă este susținută de progresele Google în domeniul inteligenței artificiale. În noiembrie, compania a prezentat cipul AI Ironwood, iar în decembrie a lansat Gemini 3, care a primit reacții pozitive din partea pieței și a specialiștilor.