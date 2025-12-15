ANALIZĂ Aproape 400 de milioane de euro au fost investite în start-up-uri de tehnologie cu fondatori români – TechAngels

Start-up-urile de tehnologie care au fondatori și co-fondatori români au obținut anul acesta aproape 398 de milioane de euro în investiții. Potrivit unei analize TechAngels, citată de StartupCafe.ro, investitorii au diferențiat anul acesta soluțiile native, construite pe date proprii, de cele care tratează AI-ul ca un strat suplimentar.

TechAngels: Anul acesta a venit cu „mai puțină agitație” și „mai multă substanță”

Grupul de investitori TechAngels susține că piața de start-up-uri românească a ieșit din etapa „entuziasmului nefiltrat și intră într-una a selecției riguroase”. Peste 350 de milioane de euro au fost dați în runde mari de investiții, pe când zona early-stage și de seed a depășit cu puțin 20 de milioane de euro.

Dacă în anii trecuți AI-ul era adesea adăugat peste produs ca element obligatoriu de prezentare, în 2025 investitorii au făcut o distincție explicită între soluțiile native și cele care tratează AI-ul ca un strat suplimentar, fără funcție reală. TechAngels susține că răspunsul pieței a fost evident. Companiile care au ridicat runde solide sunt cele cu AI aplicat, pe când celelalte nu au trecut de filtrul inițial.

Segmentul pre-seed rămâne cel mai vulnerabil

Analiza TechAngels prezintă faptul că firmele aflate în segmentul pre-seed rămân cele mai vulnerabile în fața lipsei de investiții. Grupul semnalează că multe pitch-uri de prezentare sunt insuficient pregătite, cercetarea de piață este superficială, iar soluțiile încă nu sunt pregătite pentru comercializare.

„Antreprenoriatul românesc în tech a evoluat foarte mult. Comunitatea este mai vibrantă ca oricând, însă atingerea product–market fit și scalarea rămân cele mai dificile etape. În același timp, vedem un val nou de fondatori în serie și o comunitate tot mai matură de investitori, premise excelente pentru anii următori”, a declarat Ana Maria Andronic, membră a board-ului TechAngels.

Anul 2025 nu a fost un an spectaculos, ci unul de așezare. Grupul de investitori susține că acest an a fost unul „al filtrelor mai stricte, al fondatorilor mai ancorați în realitate și al capitalului folosit cu discernământ”.