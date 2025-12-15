dark
ANALIZĂ Aproape 400 de milioane de euro au fost investite în start-up-uri de tehnologie cu fondatori români – TechAngels

Daniel Simion
15 decembrie 2025
Start-up-urile de tehnologie care au fondatori și co-fondatori români au obținut anul acesta aproape 398 de milioane de euro în investiții. Potrivit unei analize TechAngels, citată de StartupCafe.ro, investitorii au diferențiat anul acesta soluțiile native, construite pe date proprii, de cele care tratează AI-ul ca un strat suplimentar.

TechAngels: Anul acesta a venit cu „mai puțină agitație” și „mai multă substanță”

Grupul de investitori TechAngels susține că piața de start-up-uri românească a ieșit din etapa „entuziasmului nefiltrat și intră într-una a selecției riguroase”. Peste 350 de milioane de euro au fost dați în runde mari de investiții, pe când zona early-stage și de seed a depășit cu puțin 20 de milioane de euro.

Dacă în anii trecuți AI-ul era adesea adăugat peste produs ca element obligatoriu de prezentare, în 2025 investitorii au făcut o distincție explicită între soluțiile native și cele care tratează AI-ul ca un strat suplimentar, fără funcție reală. TechAngels susține că răspunsul pieței a fost evident. Companiile care au ridicat runde solide sunt cele cu AI aplicat, pe când celelalte nu au trecut de filtrul inițial.

Segmentul pre-seed rămâne cel mai vulnerabil

Analiza TechAngels prezintă faptul că firmele aflate în segmentul pre-seed rămân cele mai vulnerabile în fața lipsei de investiții. Grupul semnalează că multe pitch-uri de prezentare sunt insuficient pregătite, cercetarea de piață este superficială, iar soluțiile încă nu sunt pregătite pentru comercializare.

„Antreprenoriatul românesc în tech a evoluat foarte mult. Comunitatea este mai vibrantă ca oricând, însă atingerea product–market fit și scalarea rămân cele mai dificile etape. În același timp, vedem un val nou de fondatori în serie și o comunitate tot mai matură de investitori, premise excelente pentru anii următori”, a declarat Ana Maria Andronic, membră a board-ului TechAngels.

Anul 2025 nu a fost un an spectaculos, ci unul de așezare. Grupul de investitori susține că acest an a fost unul „al filtrelor mai stricte, al fondatorilor mai ancorați în realitate și al capitalului folosit cu discernământ”.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

