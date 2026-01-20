dark
Acțiunile giganților auto europeni, în scădere, după amenințările lui Trump cu noi tarife, pe fondul disputei privind Groenlanda

Ștefan Munteanu
20 ianuarie 2026
Sursa foto: Volkswagen
Acțiunile marilor producători auto europeni au scăzut luni, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat cu introducerea unor noi taxe vamale pentru mai multe state europene, pe fondul disputei privind Groenlanda.

Indicele european SXAP, care urmărește evoluția sectorului auto, a coborât cu aproximativ 2% în debutul ședinței de tranzacționare, potrivit CNBC.

Pe piața germană, acțiunile Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz au înregistrat scăderi cuprinse între 2,6% și 4,4%. La Milano, titlurile Ferrari au pierdut aproximativ 2%, în timp ce Stellantis — grup care deține mărci precum Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler și Peugeot — a scăzut cu 2,1%.

Declinul vine după ce Donald Trump a declarat, sâmbătă, că intenționează să introducă tarife de 10% pentru importurile provenite din Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Țările de Jos și Finlanda, începând cu 1 februarie. Potrivit acestuia, taxele ar urma să crească la 25% de la 1 iunie.

Liderii europeni sunt așteptați să poarte, în următoarele zile, discuții de urgență privind un posibil răspuns la amenințările comerciale venite din partea Washingtonului.

Industria auto este considerată deosebit de vulnerabilă la introducerea unor taxe vamale, având în vedere lanțurile de aprovizionare globale și dependența semnificativă de producția și vânzările din America de Nord.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

