Cea mai vândută mașină din toate timpurile

De-a lungul timpului au existat numeroase mașini care s-au remarcat, fie că vorbim de aspectul interior și exterior, calitatea materialelor folosite, funcționalitate, manevrabilitate și fiabilitate, însă una singură a depășit toate așteptările reușind să se poziționeze drept preferata clienților.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

De cele mai multe ori, cu cât mai bifezi mai multe dintre caracteristicile de mai sus cu atât îți crești șansele de a înregistra vânzări substanțiale, iar modelele care au avut cele mai mari vânzări în istorie au reușit să îndeplinească aceste condiții prin generația inițială, dar de cele mai multe ori și prin următoarele generații.

Cele mai vândute mașini din lume sunt preponderent japoneze și germane, cu o surpriză rusească: Lada Riva, modelul inspirat de Fiat 124 care s-a fabricat în Rusia începând cu anii ’80. Totodată, la coada clasamentului găsim și două modele Ford.

Însă, pe primul loc, la mare distanță de competitori se află Toyota Corolla.

Hatchback-ul japonez lansat în urmă cu aproape 60 de ani s-a vândut până în prezent în peste 50 de milioane de exemplare, numărul record fiind atins în 2021.

Lansat în 1966, Corolla a devenit cea mai vândută mașină la nivel mondial în doar 8 ani, în 1974, iar în 1997 a depășit recordul de vânzări înregistrat de Volkswagen Beetle datorită primelor generații (micul model german a fost prima mașină din lume care s-a vândut în peste 20 de milioane de unități).

De atunci, modelul japonez este neoprit, mai ales dacă ne uităm la faptul că pe locul doi se află Volkswagen Golf cu 35 de milioane de unități vândute. În prezent, Toyota Corolla a ajuns la cea de-a 12 generație, în timp ce modelul Golf, cel mai apropiat concurent, este la a 8-a generație, iar având în vedere succesul de care se bucură în continuare ambele modele este clar că urmează noi generații, deci cursa este în desfășurare.

De-a lungul timpului, Corolla s-a remarcat prin fiabilitate, punând umărul la popularizarea conceptului de „mașină japoneză” – întruchiparea unei mașini rezistente în timp.

În cei aproape 60 de ani de producție, modelul Corolla a fost produs în numeroase variante și versiuni, iar în prezent este disponibil în sub formă de hatchback, sedan, break, precum și o variantă SUV – Corolla Cross.

A fost disponibil inițial cu tracțiune spate, apoi s-a trecut la tracțiunea față, însă au existat și variante cu tracțiune integrală. În 2022 a fost lansată și varianta sport Toyota Corolla GR, construită cu ajutorul diviziei sport a companiei, Gazoo Racing (GR), care dezvoltă 300 de cai-putere, are tracțiune integrală și este disponibilă cu transmisie manuală sau automată.

În prezent, în România, Corolla este oferită doar cu motoare hibrid în variantele hatchback și break și hibrid și benzină în cazul sedanului.