Toyota și-a majorat previziunile de profit pentru întregul an, deoarece producătorul auto japonez pariază că performanța solidă din afara Statelor Unite îl va ajuta să facă față impactului tarifelor de import impuse de președintele american Donald Trump. Potrivit Reuters, cel mai bine vândut producător auto din lume se așteaptă la un profit operațional de 3,4 trilioane de yeni, sau 22,6 miliarde de dolari.

Tarifele americane lovesc într-o industrie deja afectată

Cu toate că profiturile Toyota vor trece de 20 de miliarde de dolari, tarifele de import impuse de SUA lovesc o industrie deja afectată de concurența acerbă din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice și de o revoluție fără precedent provocată de avansul noilor tehnologii de conducere. Toyota a estimat că tarifele vamale îi vor costa 943 de milioane de dolari în anul financiar curent.

Directorul financiar al Toyota, Kenta Kon, susține că America de Nord se confruntă „cu o situație foarte dificilă din cauza impactului tarifelor vamale” iar, deși condițiile „nu au fost ușoare” pe alte piețe ca Europa sau Asia, profitabilitatea și volumul vânzărilor au rămas „solide”.

Producătorul auto și-a îmbunătățit previziunile pentru întregul an, pe baza beneficiilor așteptate de pe urma deprecierii yenului, a creșterii volumului vânzărilor și a eforturilor de reducere a costurilor. Pentru trimestru, profitul operațional a scăzut cu 27%, la 5,47 miliarde de dolari, sub media de 5,62 miliarde de dolari, reprezentând a doua scădere consecutivă a profitului trimestrial.

Cererea americană pentru modele Toyota încă este mare

Ca semn al presiunii exercitate de tarife, activitatea Toyota din America de Nord a înregistrat o pierdere de 872 de milioane de dolari în prima jumătate a anului, chiar dacă cererea pentru vehiculele sale în regiune a rămas puternică, ceea ce a dus la stocuri reduse. Takanori Azuma, adjunctul directorului financiar al Toyota, a declarat că piețe precum India devin din ce în ce mai importante pentru profituri și contribuie la compensarea pierderilor din Statele Unite.

Acum zece ani, structura profiturilor Toyota depindea în mare măsură de America de Nord, aproape jumătate din profituri provenind de acolo, a spus Azuma. El a mai spus că, dacă tarifele ar fi devenit o problemă „în acele circumstanțe, impactul ar fi fost mult mai mare”.

Toyota a declarat săptămâna trecută că producția globală a mărcilor sale omonime și a Lexus a crescut cu 6% până la aproape 5 milioane de vehicule în prima jumătate a anului fiscal, deoarece atât vânzările, cât și producția au înregistrat o creștere de două cifre în Statele Unite, piața sa principală, în acea perioadă.