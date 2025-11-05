dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Toyota își majorează previziunile de profit până la 22,6 miliarde de dolari / Tarifele americane vor costa producătorul peste 940 de milioane de dolari

Daniel Simion
5 noiembrie 2025
logo-Toyota
Sursa foto: Jae C. Hong / AP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Toyota și-a majorat previziunile de profit pentru întregul an, deoarece producătorul auto japonez pariază că performanța solidă din afara Statelor Unite îl va ajuta să facă față impactului tarifelor de import impuse de președintele american Donald Trump. Potrivit Reuters, cel mai bine vândut producător auto din lume se așteaptă la un profit operațional de 3,4 trilioane de yeni, sau 22,6 miliarde de dolari.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Tarifele americane lovesc într-o industrie deja afectată

Cu toate că profiturile Toyota vor trece de 20 de miliarde de dolari, tarifele de import impuse de SUA lovesc o industrie deja afectată de concurența acerbă din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice și de o revoluție fără precedent provocată de avansul noilor tehnologii de conducere. Toyota a estimat că tarifele vamale îi vor costa 943 de milioane de dolari în anul financiar curent.

Directorul financiar al Toyota, Kenta Kon, susține că America de Nord se confruntă „cu o situație foarte dificilă din cauza impactului tarifelor vamale” iar, deși condițiile „nu au fost ușoare” pe alte piețe ca Europa sau Asia, profitabilitatea și volumul vânzărilor au rămas „solide”.

Producătorul auto și-a îmbunătățit previziunile pentru întregul an, pe baza beneficiilor așteptate de pe urma deprecierii yenului, a creșterii volumului vânzărilor și a eforturilor de reducere a costurilor. Pentru trimestru, profitul operațional a scăzut cu 27%, la 5,47 miliarde de dolari, sub media de 5,62 miliarde de dolari, reprezentând a doua scădere consecutivă a profitului trimestrial.

Cererea americană pentru modele Toyota încă este mare

Ca semn al presiunii exercitate de tarife, activitatea Toyota din America de Nord a înregistrat o pierdere de 872 de milioane de dolari în prima jumătate a anului, chiar dacă cererea pentru vehiculele sale în regiune a rămas puternică, ceea ce a dus la stocuri reduse. Takanori Azuma, adjunctul directorului financiar al Toyota, a declarat că piețe precum India devin din ce în ce mai importante pentru profituri și contribuie la compensarea pierderilor din Statele Unite.

Acum zece ani, structura profiturilor Toyota depindea în mare măsură de America de Nord, aproape jumătate din profituri provenind de acolo, a spus Azuma. El a mai spus că, dacă tarifele ar fi devenit o problemă „în acele circumstanțe, impactul ar fi fost mult mai mare”.

Toyota a declarat săptămâna trecută că producția globală a mărcilor sale omonime și a Lexus a crescut cu 6% până la aproape 5 milioane de vehicule în prima jumătate a anului fiscal, deoarece atât vânzările, cât și producția au înregistrat o creștere de două cifre în Statele Unite, piața sa principală, în acea perioadă.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...