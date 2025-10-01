ASF interzice cea mai ieftină asigurare RCA din România / Firma întârzie cu dosarele de daună

DallBogg Life and Health AD, firma din Bulgaria care vindea cel mai ieftin RCA din România, va fi interzisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Autoritatea va interzice definitiv firma, pe motivul întârzierilor dosarelor de daună și neîndeplinirea unor obligații contractuale, potrivit Digi24.

Firma din Bulgaria are 200.000 de clienți

De la intrarea sa pe piața locală, compania de asigurări din Bulgaria a acumulat 200.000 de clienți în doar câteva luni. Majoritatea dintre aceștia au o poliță RCA valabilă 12 luni, care va rămâne valabilă până la data expirării.

Măsura autorităților din România de a interzice această firmă în România vine după o suspendare temporară aplicată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Bulgaria, după ce compania a început să nu mai plătească la timp daunele rezultate în urma accidentelor rutiere. Acesta a reprezentat un semnal de alarmă pentru bulgari cu privire la problemele financiare ale companiei.

Acțiunea ASF de interdicție totală a DallBogg este considerată de reprezentanții firmei ca fiind una disproporționată în raport cu gravitate presupuselor. Statul român a suspendat emiterea de polițe de asigurare de către DallBogg în luna iulie, compania fiind activă pe piața RCA din România din noiembrie 2024.

România a trecut prin câteva falimente răsunătoare pe piața asigurărilor auto, unde companii precum Astra Asigurări, Euroins sau Carpatica Asigurări au costat statul aproape 1 miliard de euro.