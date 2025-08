500 de telefoane mobile de 850.000 de euro pentru 100 de angajați ai Primăriei Cisnădie (Sibiu) / Fostul primar e amenințat de noul primar cu dosare penale:  „Cum, când eu am făcut sesizarea?”

Administrația condusă de fostul primar Gheorghe Huja face obiectul a cinci dosare penale pentru gestionarea intereselor publice ale orașului a anunțat actualul primar Mircea Orlățan, relatează Turnul Sfatului. Doar că fostul primar susține că el a făcut sesizarea la procurori.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-un dosar penal referitor la achiziția fictivă a 500 de telefoane mobile și servicii de telefonie mobilă în valoare de 858.000 de euro, actuala conducere a Primăriei Cisnădie a solicitat extinderea cercetărilor și asupra fostului primar, a fostului viceprimar și a secretarului orașului.

Primarul Mircea Orlățan a adus în fața consilierilor locali un raport despre plățile nejustificate din mandatul fostei administrații, potrivit căruia în oraș au fost amplasați stâlpi de iluminat în valoare de 800 de lei bucata, pentru care fosta administrație a plătit câte 5.500 de lei. Cinci dosare penale au fost constituite.

„Facturile erau puse într-un sertar, nimeni nu știa de acestea. Inițial, cercetat de DNA a fost fostul director economic. Cu dovezile de rigoare – mii de pagini am dus la DNA – cercetarea a fost extinsă și cu privire la implicarea lui Gheorghe Huja, fostul primar al orașului, a lui Dănuț Filip, fostul viceprimar, și a lui Ciprian Constantin Rusu, secretarul general. Aceste persoane au fost implicate direct în această fraudă substanțială. DNA ne-a cerut documente și am cerut extinderea cercetărilor”, a arătat Mircea Orlățan, în fața consilierilor locali ai Cisnădiei.

În sala de ședințe, a apărut, preț de câteva minute, și fostul primar Gheorghe Huja. „Cum să fiu implicat, când eu am fost cel care a mers la Poliție, în Sibiu, și am depus sesizarea. Un mincinos care nu are alt scop decât să îmi facă mie dosare”, a replicat Gheoghe Huja, înainte de a părăsi ședința.