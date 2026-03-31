Ross Nordeen, ultimul membru din echipa originală de cofondatori a xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, a părăsit oficial firma vineri, într-un gest care marchează astfel sfârșitul echipei fondatoare originale. Plecarea sa survine într-un moment de reorganizare internă și de pregătire pentru o ofertă publică inițială (IPO) a SpaceX, care a achiziționat startup-ul AI în februarie, anunță Business Insider.

Nordeen, în vârstă de 36 de ani, a lucrat direct sub conducerea lui Musk, coordonând prioritățile companiei și implementarea proiectelor la nivel global. Absolvent al Michigan Tech, el l-a urmat pe Musk de la Tesla, unde a lucrat ca manager tehnic de program în echipa Autopilot, unde a contribuit la construirea centrelor de date pentru sistemul Full Self-Driving.

Prieten apropiat al verișorului lui Musk, James Musk, Nordeen a făcut parte și din echipa de ingineri care l-a ajutat pe miliardar să gestioneze reducerile masive de personal la Twitter în 2022. Reprezentanții xAI și ai lui Nordeen nu au comentat imediat plecarea.

Plecări în serie la xAI

Ross Nordeen nu este singurul cofondator care a părăsit compania. De la începutul anului, xAI a pierdut opt cofondatori, printre care Manuel Kroiss, Guodong Zhang, Zihang Dai, Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu și Greg Yang. Kroiss, responsabil cu pretraining-ul modelelor AI, a plecat chiar la începutul acestei săptămâni.

Majoritatea plecărilor au început după fuziunea xAI cu SpaceX și în contextul pregătirii pentru IPO-ul care ar putea deveni cel mai valoros din istorie. Reorganizarea inițiată de Musk în februarie a dus la schimbări structurale, însă mulți lideri numiți pentru proiectele-cheie, de la instrumente de codare până la generarea de imagini, au părăsit compania în scurt timp.

Compania și poziția sa pe piața AI

În ciuda acestor turbulențe interne, xAI rămâne unul dintre cei mai bine finanțați jucători din domeniul inteligenței artificiale, cu o evaluare estimată la aproximativ 250 de miliarde de dolari. Totuși, firma rămâne în urmă în raport cu liderii pieței, precum OpenAI și Anthropic, atât în ceea ce privește capacitatea, cât și acoperirea globală.

Musk a recunoscut recent că „xAI nu a fost construit corect de la început și este reconstruit de la temelii”, și a subliniat că echipa sa caută activ noi talente. În ultimele săptămâni, compania a angajat peste zece noi specialiști, printre care doi lideri seniori de la firma de codare AI Cursor, Andrew Milich și Jason Ginsberg.