Compania americană de inteligență artificială Anthropic a confirmat că testează un nou model AI, denumit Claude Mythos, considerat „cel mai capabil pe care l-a creat până acum”, după ce o scurgere accidentală de date i-a dezvăluit existența publicului, anunță Fortune.

Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, modelul reprezintă un „salt major” în performanța AI, iar testele sunt efectuate în prezent cu un grup restrâns de clienți cu acces timpuriu. Noua generație de modele promite să aducă progrese semnificative în raționament, programare software și securitate cibernetică.

Scurgere de date și descoperiri publice

Descrierile modelului au fost stocate din greșeală într-o memorie de date accesibilă publicului. Printre materialele publice se afla un draft de blog care dezvăluia că noul model se numește Claude Mythos și că reprezintă un risc fără precedent în domeniul securității cibernetice.

Aceeași bază de date a scos la iveală detalii despre un summit exclusiv pentru CEO-uri europeni, parte a strategiei companiei de a vinde modelele AI clienților corporativi mari. Evenimentul va avea loc într-o vilă transformată în hotel-spa în Anglia și va include sesiuni cu factori de decizie și demonstrații ale noilor capacități Claude.

Scurgerea a fost posibilă din cauza unei erori umane în configurarea sistemului de management al conținutului (CMS) folosit de Anthropic. Materialele digitale încărcate prin CMS erau setate implicit ca publice și au fost accesibile prin URL-uri nesecurizate, fără intervenția utilizatorilor.

După ce Fortune a informat compania despre incident, Anthropic a restricționat accesul public la baza de date și a eliminat posibilitatea de căutare și descărcare a documentelor.

Noul model și Capybara: o generație mai avansată

Pe lângă Claude Mythos, draftul de blog menționa și o nouă categorie de modele AI, denumită Capybara, descrisă ca un „nivel de model mai mare și mai inteligent decât modelele Opus, considerate până acum cele mai puternice”. În practică, Capybara și Mythos par să se refere la același model, dar sub denumiri diferite pentru diferite funcționalități și marketing.

În prezent, Anthropic comercializează modelele sale în trei dimensiuni: Opus (cele mai mari și capabile), Sonnet (mai rapide, mai ieftine, dar mai puțin capabile) și Haiku (cele mai mici, rapide și accesibile). Draftul de blog arată că Capybara reprezintă un nivel superior față de Opus, care oferă performanțe mai mari, dar și costuri mai ridicate.

Conform documentului, Capybara obține scoruri mult mai bune decât Claude Opus 4.6 la teste de programare software, raționament academic și securitate cibernetică. Draftul menționează că antrenamentul lui Claude Mythos a fost finalizat și că modelul este „de departe cel mai puternic AI dezvoltat de companie până acum”.

Riscuri cibernetice majore

Noul model ridică îngrijorări serioase privind securitatea cibernetică. Anthropic subliniază că modelul este „mult înaintea oricărui alt AI în capacități cibernetice” și că poate fi folosit pentru atacuri sofisticate. Compania intenționează să lanseze modelul inițial în acces timpuriu pentru organizații, astfel încât acestea să își consolideze codurile și infrastructura înainte de apariția unor eventuale exploatări.

Potrivit draftului de blog, modelul poate prezenta riscuri dual-use: poate ajuta atât hackeri, cât și experți în securitate să identifice și să corecteze vulnerabilități în cod. Anthropic a raportat, de asemenea, tentative de exploatare a modelelor sale de către grupuri de hacking, inclusiv unele legate de guvernul chinez. Într-un caz documentat, un grup sponsorizat de statul chinez a folosit Claude Code pentru a compromite aproximativ 30 de organizații înainte ca Anthropic să intervină.

Lansare graduală și testare cu acces restrâns

Draftul de blog sugerează o lansare atentă și graduală a modelului, începând cu un grup mic de utilizatori cu acces timpuriu. Compania subliniază că modelul este costisitor și nu este pregătit pentru lansare publică largă, iar lansarea va include monitorizarea atentă a riscurilor cibernetice.

Un purtător de cuvânt Anthropic a declarat: „Dezvoltăm un model general cu progrese semnificative în raționament, programare și securitate cibernetică. Suntem atenți la modul în care îl lansăm și lucrăm cu un grup mic de clienți pentru testare. Considerăm acest model un salt major și cel mai capabil pe care l-am creat până acum”.

Retreat exclusiv pentru lideri europeni

Pe lângă scurgerea de informații despre model, documentele au dezvăluit și detalii despre un retreat exclusiv pentru CEO-uri europeni, la care va participa și CEO-ul Anthropic, Dario Amodei. Evenimentul se va desfășura într-un conac din secolul XVIII transformat în hotel-spa și va include sesiuni cu factorii de decizie europeni și demonstrații ale capacităților Claude încă nelansate publicului larg.

Anthropic a subliniat că acest eveniment face parte dintr-o serie de întâlniri organizate în ultimul an pentru a discuta viitorul inteligenței artificiale și impactul acesteia asupra companiilor și societății.