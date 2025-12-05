Google testează o schimbare importantă în modul în care utilizatorii interacționează cu motorul de căutare, prin unificarea funcției AI Overviews, rezumatele generate de inteligență artificială afișate deasupra rezultatelor, cu AI Mode, experiența conversațională bazată pe modelul Gemini. Noua integrare va permite, conform oficialilor companiei, trecerea instantanee de la o căutare tradițională la un dialog cu AI, direct din pagina de rezultate, anunță TechCrunch.

Schimbarea intervine într-un moment în care rivalitatea din industria inteligenței artificiale atinge cote maxime, iar OpenAI ar fi anunțat un „Cod roșu” intern pentru a accelera dezvoltarea propriilor produse. Pe acest fundal, Google încearcă să simplifice radical relația utilizatorilor cu motorul său de căutare.

De la căutare clasică la conversație fluidă

AI Mode a fost lansat în SUA în luna mai, iar global în august, și permite dialoguri directe cu AI-ul Gemini, într-un format similar ChatGPT. Până acum, însă, utilizatorii trebuiau să anticipeze ce tip de întrebare urmează să pună. Dacă doreau un răspuns rapid, foloseau căsuța de căutare; dacă voiau să dezvolte discuția, trebuiau să acceseze fila dedicată AI Mode.

Noul test elimină această bifurcație. Google vrea să vadă dacă are sens ca experiențele să rămână separate, având în vedere că multe căutări aparent banale se transformă în explorări complexe. Astfel, atunci când AI Overview afișează un rezumat al subiectului, utilizatorii vor putea formula întrebări suplimentare într-o interfață conversațională fără a părăsi pagina. Testul se desfășoară global, dar momentan doar pe dispozitive mobile.

Un pas strategic în bătălia pentru utilizatori

Decizia Google vine la scurt timp după ce compania a raportat creșterea explozivă a ecosistemului Gemini, care a ajuns la peste 650 de milioane de utilizatori activi lunar în noiembrie. AI Overviews are deja 2 miliarde de utilizatori lunari, iar integrarea celor două funcții ar putea crea unul dintre cele mai utilizate hub-uri conversaționale AI din lume.

În același timp, OpenAI ar amâna lansări planificate pentru a concentra eforturile pe îmbunătățirea propriului chat, într-o competiție tot mai intensă în zona motoarelor de căutare augmentate de AI.

„Nu trebuie să te gândești unde pui întrebarea”

Robby Stein, vicepreședintele Google Search, a sintetizat direcția companiei într-un mesaj publicat pe X: „Nu ar trebui să te gândești unde sau cum să-ți pui întrebarea”. El afirmă că noua integrare aduce motorul de căutare mai aproape de viziunea Google, aceea de a permite utilizatorilor să adreseze întrebări de orice complexitate și să obțină ceea ce au nevoie.