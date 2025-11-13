De când inteligența artificială generativă a început să fie tot mai cunoscută din 2022, investitorii au mizat foarte mulți bani pe Nvidia, convinși că poziția sa de lider în zona de hardware AI va aduce bogăție. Și pare că pariul a dat roade, cu o evaluare a companiei de 5 trilioane de dolari și venituri ce sunt preconizate a fi mai mari decât vânzările combinate ale principalilor doi rivali ai săi iar, potrivit Bloomberg, se pregătește o serie de investiții pentru centre de date. Dar oare se mișcă totul prea repede?

CEO-ul Nvidia încearcă să convingă politicienii că AI nu e un lucru rău

Întrebarea vine pe fondul creșterii masive a prețurilor acțiunilor, care i-au făcut pe unii experți din industrie să își pună această întrebare. Există îngrijorări că, atunci când lucrurile se vor liniști, nu vor exista suficiente proiecte profitabile pentru a justifica cheltuielile masive pentru infrastructura AI.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a respins îngrijorările potrivit cărora AI este o bulă care va exploda în cele din urmă. El a călătorit în întreaga lume în încercarea de a-i convinge pe politicienii care încă sunt sceptici față de această tehnologie și de a face lobby pentru eliminarea restricțiilor de securitate națională care împiedică Nvidia să vândă cele mai puternice și profitabile cipuri ale sale în China, cea mai mare piață mondială pentru semiconductori.

Ce este atât de special la cipurile Nvidia

Compania Nvidia, fondată în 1993, era deja unul dintre jucătorii de top pe piața de plăci grafice. Cele mai puternice dintre acestea sunt construite cu mii de nuclee de procesare, care execută simultan thread-uri de calcul. Acest lucru le permite să producă randări 3D complexe, precum umbre și reflexii.

Placă video Nvidia GeForce RTX 5060. Sursa foto: I-HWA CHENG / AFP / Profimedia

Inginerii Nvidia au realizat la începutul anilor 2000 că pot reutiliza aceste componente pentru alte aplicații. Între timp, cercetătorii din domeniul AI au descoperit că munca lor poate fi în sfârșit pusă în practică folosind acest tip de cip.

Așa-numitele platforme generative de AI învață sarcini precum traducerea textului, rezumarea rapoartelor și sintetizarea imaginilor prin ingestia unor cantități uriașe de material preexistent. Cu cât absorb mai mult, cu atât performanța lor este mai bună. Ele se dezvoltă prin încercări și erori, făcând miliarde de încercări pentru a atinge competența și consumând cantități uriașe de putere de calcul pe parcurs.

Pentru clienții care se grăbesc să-și antreneze sistemele de IA pentru a îndeplini sarcini noi, avantajul de performanță oferit de cipurile Hopper și Blackwell este esențial. Componentele sunt considerate atât de importante pentru dezvoltarea IA, încât guvernul SUA a restricționat vânzarea acestora către rivalul său strategic, China.

Care sunt cele mai populare cipuri AI ale Nvidia

Cel mai profitabil produs al Nvidia în acest moment este gama Blackwell de acceleratoare AI, numită după matematicianul David Blackwell, primul savant de culoare admis în Academia Națională de Științe. La fel ca gama Hopper care a precedat-o, Blackwell a fost adaptată din unitățile de procesare grafică utilizate pentru jocurile video. Este disponibilă în diverse forme, de la „carduri” individuale la matrice de calculatoare masive.

NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Sursa foto: Steve Cho Kyewoong/Penta Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cele două game de cipuri includ tehnologie care transformă clusterele de computere echipate cu cipuri Nvidia în unități unice care pot procesa volume mari de date și efectua calcule la viteze mari. Acest lucru le face perfecte pentru sarcina consumatoare de energie de antrenare a rețelelor neuronale care stau la baza celei mai recente generații de produse AI.

Compania din California oferă Blackwell într-o varietate de opțiuni, inclusiv ca parte a supercipului GB200, care combină două GPU-uri Blackwell cu o unitate centrală de procesare Grace, „inima” unui computer care execută instrucțiuni de program.

Cum reușește Nvidia să rămână în fața competitorilor săi

Advanced Micro Devices (AMD) și Intel se străduiesc să egaleze capacitățile produselor AI ale Nvidia. Dar, deocamdată, aceasta controlează aproximativ 90% din piața GPU-urilor pentru centrele de date. Lipsa unei concurențe credibile este o preocupare pentru clienții Nvidia din domeniul cloud computing, Amazon, Google și Microsoft, care răspund încercând să dezvolte cipuri interne pentru operațiunile lor de cloud computing.

AMD, cel mai apropiat rival al Nvidia în domeniul cipurilor grafice, a semnat un acord pentru a furniza producătorului ChatGPT, OpenAI, o gamă largă de noi acceleratoare AI. Acest acord, împreună cu unul încheiat cu Oracle, sugerează că AMD a câștigat o anumită credibilitate ca alternativă la Nvidia.

Nvidia s-a angajat să lanseze anual noi produse emblematice în următorii ani, reflectând ceea ce Huang numește un angajament fără precedent pentru promovarea inovației în industrie. Astfel de promisiuni servesc ca avertisment pentru rivali că încearcă să prindă un tren în mișcare.

Cum afectează geopolitica strategia Nvidia

Guvernul chinez și cel al SUA au făcut mult mai mult decât concurenții Nvidia pentru a afecta vânzările companiei. În aprilie, Nvidia a declarat că va înregistra o depreciere a stocurilor în valoare de 5,5 miliarde de dolari, cauzată de interdicția SUA de a furniza cipul H20 companiilor din China.

H20 este un cip cu capacități reduse, conceput pentru a depăși restricțiile anterioare ale SUA privind vânzările către China. Ulterior, SUA a dat undă verde companiei Nvidia să reia vânzările de H20, dar guvernul de la Beijing a ripostat, cerând companiilor chineze să evite produsele Nvidia.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, s-a deplasat la Washington pentru a încerca să îl convingă pe președintele Donald Trump că intensificarea relațiilor comerciale cu China este benefică pentru securitatea națională a Statelor Unite. El susține că, dacă companiile americane nu furnizează elementele de bază ale IA, alte națiuni, în special China, prin intermediul Huawei, vor interveni, ceea ce va pune în pericol poziția de lider tehnologic a Americii.