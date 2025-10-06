Amenințare pentru Nvidia: OpenAI și AMD anunță un acord de miliarde de dolari pentru dezvoltarea de centre de date AI / Start-up-ul ar putea obține până la 10% din producătorul de cipuri

Start-up de inteligență artificială OpenAI și producătorul de cipuri Advanced Micro Devices AMD au anunțat un parteneriat de miliarde de dolari pentru colaborarea în domeniul centrelor de date AI care vor funcționa pe procesoare AMD, una dintre cele mai directe provocări de până acum pentru liderul industriei Nvidia, relatează Wall Street Journal (WSJ).

Conform termenilor acordului, OpenAI s-a angajat să achiziționeze cipuri AMD în valoare de 6 gigawați, începând cu cipul MI450 anul viitor. Producătorul ChatGPT va cumpăra cipurile fie direct, fie prin intermediul partenerilor săi de cloud computing. Lisa Su, directorul AMD, a declarat într-un interviu duminică că acordul va genera venituri noi de zeci de miliarde de dolari pentru compania de cipuri în următorii cinci ani.

Cele două companii nu au dezvăluit costul total estimat al planului, dar AMD a precizat că acesta se ridică la zeci de miliarde de dolari per gigawatt de capacitate de calcul.

OpenAI va primi garanții pentru până la 160 de milioane de acțiuni AMD, aproximativ 10% din compania producătoare de cipuri, la 1 cent pe acțiune, acordate în etape, dacă OpenAI atinge anumite obiective de implementare. Prețul acțiunilor AMD trebuie, de asemenea, să crească pentru ca garanții să poată fi exercitate.

Acțiunile AMD au crescut cu peste 25% în tranzacțiile pre-piață înainte de ora 7 dimineața, luni.

Acordul este cea mai mare victorie a AMD în încercarea sa de a perturba dominația Nvidia în rândul companiilor de semiconductori din domeniul inteligenței artificiale. Procesoarele AMD sunt utilizate pe scară largă pentru jocuri, în computere personale și servere tradiționale de centre de date, dar nu au avut un impact semnificativ pe piața în creștere rapidă a cipurilor de supercalcul mai scumpe, necesare sistemelor avansate de IA.

OpenAI intenționează să utilizeze cipurile AMD pentru funcții de inferență, sau pentru calculele care permit aplicațiilor de AI, cum ar fi chatboții, să răspundă la întrebările utilizatorilor. Pe măsură ce abundența modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM) și a altor instrumente a crescut, cererea pentru calculul de inferență a crescut vertiginos, a declarat Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, într-un interviu comun cu Su.

„Este greu de exagerat cât de dificil a devenit” să obții suficientă putere de calcul, a spus Altman. „Vrem să fie super rapid, dar durează ceva timp.”

Cei doi directori executivi au afirmat că acordul va lega companiile lor și le va oferi stimulente pentru a se angaja în boom-ul infrastructurii AI. „Este o victorie pentru ambele companii și mă bucur că stimulentele OpenAI sunt legate de succesul AMD și viceversa”, a spus Su.

Nvidia rămâne furnizorul preferat de cipuri printre companiile de IA, dar se confruntă și cu concurența din aproape toate colțurile pieței. Giganții cloud, precum Google și Amazon, proiectează și vând propriile cipuri de IA, iar OpenAI a semnat recent un acord de 10 miliarde de dolari cu Broadcom pentru a-și construi propriul cip intern. Nvidia va lansa anul viitor mult așteptatul cip Vera Rubin, promițând că acesta va fi de două ori mai puternic decât generația actuală, cunoscută sub numele de Grace Blackwell.

OpenAI va începe să utilizeze cipuri MI450 cu o putere de 1 gigawatt începând cu a doua jumătate a anului viitor pentru a rula modelele sale de AI.

Altman a spus că soarta multor companii va fi din ce în ce mai strâns legată, deoarece cererea de servicii de AI, împreună cu nevoile de calcul și infrastructură care le însoțesc, va depăși cu mult oferta.

„Ne aflăm într-o fază de dezvoltare în care întreaga industrie trebuie să se unească și toată lumea va avea rezultate foarte bune”, a spus Altman. „Veți vedea acest lucru la cipuri. Veți vedea acest lucru la centrele de date. Veți vedea acest lucru mai jos în lanțul de aprovizionare.”

Altman a încheiat o serie de tranzacții în ultima lună, folosind uneori structuri financiare creative pentru a asigura putere de calcul în valoare de sute de miliarde de dolari. Scopul său este de a bloca suficientă capacitate a centrelor de date pentru a câștiga cursa pentru dezvoltarea superinteligenței sau a sistemelor de IA care rivalizează cu oamenii în ceea ce privește raționamentul și intuiția.

La sfârșitul lunii septembrie, Nvidia a anunțat că va investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI în următorul deceniu. Conform termenilor acordului, OpenAI intenționează să utilizeze banii de la Nvidia pentru a cumpăra cipuri și pentru a implementa până la 10 gigawați de putere de calcul în centrele de date AI. Acordul a evidențiat modul în care entuziasmul aparent nesfârșit al pieței pentru acțiunile Nvidia oferă un sprijin financiar pentru întreaga piață AI.

Tranzacția Nvidia nu este încă finalizată. Cele două companii au semnat o scrisoare de intenție și nu au dezvăluit încă termenii specifici într-un document depus la autoritățile de reglementare.

OpenAI și AMD au descris anunțul de luni ca fiind „definitiv” și au planificat să depună imediat detaliile la autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Altman a semnat recent și o mega-tranzacție în valoare de 300 de miliarde de dolari cu Oracle, compania de software fondată de Larry Ellison, pentru achiziționarea a încă 4,5 gigawați de putere de calcul cloud pe o perioadă de 5 ani.

„Ceea ce trebuie să credeți dacă sunteți ca noi sau ca întreaga noastră industrie este că, având în vedere tot ceea ce vedem în cercetările noastre și în indicatorii produselor noastre, cererea de IA la un nivel rezonabil de venituri va continua să crească rapid”, a spus Altman.

Frenezia tranzacțiilor, care a atras o mare parte din industria tehnologică în vârtejul său, a contribuit la creșterea temerilor că se formează o bulă în infrastructura AI. Companii precum OpenAI, Meta, Alphabet și Microsoft cheltuiesc bani pe cipuri, centre de date și energie electrică la niveluri care eclipsează cele mai mari construcții din istorie, inclusiv boom-ul feroviar din secolul al XIX-lea și construcția rețelelor moderne de electricitate și fibră optică.

„Sunt mult mai îngrijorat că vom eșua din cauza unei puteri de calcul prea mici decât din cauza uneia prea mari”, a spus Greg Brockman, președintele și cofondatorul OpenAI.

La sfârșitul lunii septembrie, directorii OpenAI și Oracle s-au reunit în Abilene, Texas, pentru a-și prezenta viziunea de a cheltui trilioane de dolari pe centre de date AI care, potrivit lor, ar contribui la satisfacerea cererii explozive pentru ChatGPT, care are 700 de milioane de utilizatori săptămânali.

Nu este clar cum OpenAI va plăti pentru investițiile în infrastructură în valoare de sute de miliarde de dolari pe care s-a angajat să le facă. Startup-ul a menționat recent investitorilor că este probabil să cheltuiască aproximativ 16 miliarde de dolari doar pentru închirierea serverelor de calcul în acest an, iar această sumă ar putea crește la 400 de miliarde de dolari în 2029, a scris WSJ. OpenAI este pe cale să genereze venituri de 13 miliarde de dolari în acest an, iar Altman a spus că compania se concentrează mai mult pe sarcini profitabile care pot fi realizate folosind instrumentele sale.

Mizuho Securities estimează că Nvidia controlează peste 70% din piața cipurilor AI, deși AMD și alți rivali au încercat în ultimii ani să ofere alternative mai accesibile. Cele mai puternice cipuri combinate ale Nvidia pentru utilizare în centrele de date AI pot costa 60.000 de dolari fiecare.