În lumea creatorilor de conținut, a designerilor și a profesioniștilor care își petrec 10 ore pe zi în fața unui ecran, monitorul nu este doar un accesoriu, ci piesa centrală a productivității. Până recent, standardul de aur era dictat de ecranele „Studio Display”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Însă noul Lenovo Yoga Pro 27 (27UD-10) schimbă regulile jocului, oferind un mix imbatabil de tehnologie OLED, viteză și sunet cinematic.

Monitoarele premium dedicate creatorilor de conținut și utilizatorilor exigenți au evoluat rapid în ultimii ani, iar diferențele nu mai țin doar de rezoluție, ci de experiența completă: calitatea imaginii, sunetul, ergonomia și funcțiile smart.

Lenovo Yoga Pro 27 intră exact în această categorie și oferă un pachet all-in-one pentru cei care vor mai mult decât un simplu display.

Ecranul 4K OLED pe care ochii tăi îl merită

Dacă ai lucrat vreodată pe un panou IPS clasic, trecerea la panoul OLED de pe Yoga Pro 27 va fi un șoc vizual. Rezoluția 4K (3840 x 2160) pe o diagonală de 26,5 inch oferă o densitate de pixeli perfectă, dar magia stă în contrastul infinit.

Certificările Dolby Vision HDR 400 și VESA DisplayHDR True Black 400 garantează acel contrast puternic și detalii uluitoare în zonele întunecate.

Culorile sunt extrem de vii, negrul este cu adevărat negru profund, iar culorile pur și simplu „sar” de pe ecran.

În editare foto sau video, acest lucru se traduce printr-o reprezentare mai fidelă a culorilor și detalii vizibile chiar și în zonele întunecate ale imaginii.

Pentru editorii video și fotografi, acuratețea este critică. Acest monitor acoperă 99% din spectrul DCI-P3 și Adobe RGB, fiind pre-calibrat din fabrică. Mai mult, suportul pentru Dolby Vision asigură că ceea ce vezi pe ecran respectă exact viziunea regizorală sau artistică originală.

120Hz: Fluiditatea de care nu știai că ai nevoie (până acum)

Majoritatea monitoarelor profesionale se opresc la 60Hz. Lenovo a decis că și creatorii merită fluiditate, dotând Yoga Pro 27 cu o rată de reîmprospătare de 120Hz.

Diferența se simte imediat, nu doar în montaj video, ci chiar și în navigarea banală prin meniuri sau scroll-ul pe pagini web complexe.

Totul este instantaneu, fără „ghosting”, ceea ce reduce considerabil oboseala oculară după o zi lungă de muncă.

Iar dacă după program vrei să te relaxezi cu un joc AAA, cei 120Hz transformă monitorul într-o stație de gaming capabilă, unde diferența este vizibilă imediat.

Deși este un monitor pentru creatori, specificațiile îl transformă într-o „bestie” de gaming. Tehnologia OLED elimină complet efectul de ghosting datorită timpului de răspuns instantaneu al pixelilor.

În plus, suportul pentru AMD FreeSync Premium Pro și NVIDIA G-SYNC asigură o experiență fluidă, fără „tearing”, transformând orice titlu AAA într-un spectacol vizual fluid.

Sunet cinematic și conferințe 4K

Un aspect unde Yoga Pro 27 umilește competiția este multimedia. Sistemul audio integrat redefineste standardele categoriei. Vorbim despre o configurație de 6 difuzoare (patru woofere de 7W și două tweetere de 3W), totalizând 34W. Este singurul monitor de PC din lume care integrează un sistem de 6 difuzoare compatibile cu Dolby Atmos.

Ele oferă un volum surprinzător: la 30-40% sunetul este ideal pentru muncă, iar peste 50% umple camera cu un sunet plin, spațial. Chiar și la volum maxim, distorsiunile sunt minime, păstrând o claritate remarcabilă pentru filme sau sesiuni rapide de gaming.

Sunetul nu este doar „de fundal”, ci are o spațialitate și un bas care te fac să uiți de boxele externe dedicate.

Iar pentru call-urile de business, nu mai ai nevoie de webcam-uri improvizate. Monitorul vine cu o cameră detașabilă 4K, dotată cu microfoane cu anulare a zgomotului, care te pune într-o lumină profesională indiferent de condițiile din încăpere.

Modulul de cameră detașabil este echipat cu un senzor Sony IMX678 (1/1,8 inci) de 8 MP, oferind o calitate a imaginii net superioară oricărui laptop de pe piață.

Se descurcă excelent chiar și în condiții de lumină scăzută sau cu lumină din spate (backlight). Un detaliu genial pentru creatori? Camera poate fi înclinată la 90 de grade în jos, fiind perfectă pentru a filma schițe de pe birou sau demonstrații de produs, oferind în același timp un efect de bokeh natural care scoate subiectul în evidență.

Construcția și desgin-ul

Am testat monitorul în regim de „Clean Desk”. Datorită portului USB-C cu Power Delivery de 140W, am conectat laptopul printr-un singur cablu.

Acesta preia semnalul video, datele pentru hub-ul USB și, în același timp, îmi încarcă laptopul la viteză maximă.

Cel mai mult m-a impresionat designul minimalist. Standul este robust, dar elegant, integrându-se perfect într-un birou modern. Construcția monitorului nu lasă loc de compromisuri, fiind realizată dintr-un aliaj de aluminiu cu un finisaj metalic care strigă „premium”.

Este extrem de solid și permite ajustarea pe înălțime, precum și rotirea stânga-dreapta pentru un unghi de vizualizare optim. Faptul că poți face aceste reglaje cu o singură mână, fără efort, arată atenția Lenovo la detaliile ergonomice. Este, probabil, cel mai estetic monitor pe care îl poți pune pe birou în 2026.

În pachet este inclus un mount VESA 100×100 mm, permițându-ți să montezi ecranul pe orice braț articulat pentru o flexibilitate totală a setup-ului.

La capitolul porturi, Yoga Pro 27 este un adevărat hub de productivitate. Pe lângă HDMI 2.1 și DisplayPort 1.4, vedeta este portul USB-C de 40 Gbps.

Meniul OSD (On-Screen Display) este accesibil prin butoane fizice plasate ergonomic pe spate și oferă setări extrem de granulare, de la moduri de culoare și lumină ambientală, până la setări complexe de audio.

Pentru longevitatea panoului, Lenovo a inclus o suită completă de funcții OLED Care: pixel shifting, protecție împotriva imaginilor statice și detectarea automată a barei de activități (taskbar), toate menite să prevină fenomenul de burn-in și să păstreze panoul ca nou pentru mulți ani.

Este Yoga Pro 27 pentru tine?

Dacă ești un utilizator de Windows care a privit mereu cu invidie spre claritatea și designul monitoarelor Apple, Lenovo Yoga Pro 27 este răspunsul. Primești nu doar aceeași claritate, ci un panou OLED superior, o rată de refresh arhisuficientă și un sistem audio integrat care redefinește așteptările.

Este investiția supremă pentru cei care vor să combine designul de lux cu performanța brută de editare și consum media. Lenovo nu a făcut doar un monitor, ci a creat noul standard „Pro” în 2026.