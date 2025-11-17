Samsung, Hyundai și alți producători importanți din Coreea de Sud au dezvăluit duminică planurile de investiții interne, întrucât acordul comercial cu SUA a stârnit îngrijorarea că investițiile în SUA ar putea slăbi producția internă. Samsung va adăuga o linie de producție de cipuri în Pyeongtaek, Coreea de Sud, iar Hyundai va investi peste 86 de miliarde de dolari, o parte importantă din ei fiind destinați inteligenței artificiale.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Linie de producție nouă pentru Samsung în Coreea de Sud

Reuters titrează că Samsung Electronics va adăuga o linie de producție de cipuri la fabrica sa din orașul sud-coreean Pyeongtaek pentru a răspunde cererii crescânde pe fondul boom-ului global al inteligenței artificiale, ca parte a investițiilor de 450 de trilioane de woni (310,79 miliarde de dolari) ale grupului mamă pe plan intern în următorii cinci ani.

Noua fabrică Samsung, care va produce cipuri de memorie, va răspunde cererii pentru servere tradiționale și AI, a declarat un purtător de cuvânt. Prețurile semiconductorilor sunt în creștere, deoarece goana globală a producătorilor de cipuri pentru a produce cipuri AI reduce oferta celor necesare pentru smartphone-uri, computere și servere.

„Samsung va crește investițiile interne, va crea locuri de muncă de calitate pentru tineri și va depune eforturi și mai mari pentru a obține beneficii reciproce cu întreprinderile mici și mijlocii, precum și cu întreprinderile de tip start-up”, a declarat Jay Y. Lee, președintele Samsung Electronics.

Hyundai direcționează 35 de miliarde de dolari spre AI

Hyundai Motor Group va investi 125,2 trilioane de woni (86,47 miliarde de dolari) în Coreea de Sud între 2026 și 2030, a declarat duminică producătorul auto, după ce Seul a finalizat un acord comercial care reduce tarifele SUA pentru autovehiculele sud-coreene de la 25% la 15%, potrivit Reuters.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a întâlnit duminică cu președintele Hyundai Motor Group, Euisun Chung, și cu alți lideri de afaceri, la două zile după ce au fost făcute publice detaliile acordului comercial. Acesta include promisiunea Coreei de Sud de a investi 350 de miliarde de dolari în sectoare strategice ale SUA, iar Chung a declarat că, totuși, există îngrijorări din cauza tarifelor americane de 15%.

Din investițiile interne ale Hyundai, 50,5 trilioane de woni (35 miliarde de dolari) vor fi destinate AI și altor oportunități de afaceri viitoare, 48,4 trilioane de woni vor fi destinate cercetării și dezvoltării, iar 36,2 trilioane de woni vor fi destinate optimizării facilităților de producție și construirii unui zgârie-nori, a declarat grupul.