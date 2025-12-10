SpaceX accelerează pregătirile pentru o ofertă publică inițială fără precedent, vizată pentru perioada mijloc–final de 2026, care ar putea depăși cu mult pragul de 30 de miliarde de dolari la capitolul capital atras, potrivit unor surse apropiate companiei. Dacă planurile se concretizează, listarea SpaceX ar deveni cea mai mare din toate timpurile, și va depăși recordul stabilit în 2019 de gigantul petrolier Saudi Aramco, informează Bloomberg.

Evaluarea țintită este uluitoare, aproximativ 1,5 trilioane de dolari pentru întregul grup condus de Elon Musk, o valoare care ar plasa SpaceX foarte aproape de capitalizarea atinsă de Aramco la debutul pe bursă.

Listarea, posibil devansată sau amânată, în funcție de piață

Sursele afirmă că managementul și consilierii SpaceX lucrează deja la detaliile operaționale ale listării, selectarea echipei responsabile de IPO, estimarea necesarului de capital și strategia de investiții post-listare. Termenul exact rămâne flexibil, pe fondul volatilității piețelor, iar listarea ar putea fi amânată chiar până în 2027.

SpaceX nu a comentat oficial informațiile.

Efect imediat pe bursă: companiile spațiale au crescut

Vestea despre IPO a trimis un val de optimism în sectorul spațial. Acțiunile EchoStar, companie care urmează să vândă licențe către SpaceX, au crescut marți cu până la 12%. Rocket Lab, un alt jucător din zona lansărilor orbitale, a crescut cu peste 4%.

Discuțiile privind IPO-ul au fost accelerate în ultimele zile, pe măsură ce SpaceX a finalizat cel mai recent program de vânzare internă de acțiuni către investitori privați.

Starlink, motorul financiar al SpaceX

Acțiunea de listare este alimentată în principal de explozia comercială a Starlink, serviciul global de internet prin satelit, aflat în plină expansiune. SpaceX se pregătește să lanseze un serviciu direct pe mobil, capabil să ofere conectivitate de pe orbită direct către telefoanele obișnuite, o tehnologie considerată revoluționară.

Veniturile companiei sunt așteptate să crească la aproximativ 15 miliarde de dolari în 2025, și se așteaptă să ajungă la 22–24 de miliarde în 2026, majoritatea generată de Starlink.

Musk vrea să folosească o parte importantă din capitalul atras pentru dezvoltarea unor centre de date în spațiu, susțin sursele, inclusiv pentru achiziția de hardware specializat.

O evaluare internă deja la niveluri record

În actuala rundă de tranzacții secundare, SpaceX a stabilit un preț intern de circa 420 de dolari pe acțiune, ceea ce ridică valoarea companiei la peste 800 de miliarde de dolari.

Angajații pot vinde aproximativ 2 miliarde de dolari în acțiuni, iar SpaceX intenționează să răscumpere o parte dintre ele. Strategia este concepută pentru a „calibra” evaluarea reală a companiei înainte de listarea publică.

Elon Musk afirmase recent pe platforma X că SpaceX este „cash-flow pozitivă de ani buni” și că organizează periodic programe de răscumpărare pentru a oferi lichiditate angajaților.

Separarea Starlink, un scenariu încă îndepărtat

De-a lungul anilor, mai mulți executivi SpaceX au sugerat posibilitatea ca Starlink să devină o companie separată și listată. Gwynne Shotwell, președintele SpaceX, avansase ideea încă din 2020. Totuși, atât Musk, cât și directorul financiar Bret Johnsen au avertizat că o astfel de mutare este improbabilă pe termen scurt.

Printre cei mai importanți investitori instituționali ai SpaceX se numără Founders Fund (fondul lui Peter Thiel), 137 Ventures, Valor Equity Partners, precum și Fidelity și Google (prin Alphabet).

O listare colosală în pregătire

Dacă SpaceX ar vinde doar 5% din companie la evaluarea de 1,5 trilioane, IPO-ul ar trebui să ridice 40 de miliarde de dolari, depășind orice ofertă publică din istorie.

Pentru comparație, Saudi Aramco a vândut doar 1,5% din companie pentru a strânge 29 de miliarde de dolari în 2019.