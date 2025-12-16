Consiliul de administrație al Tesla a câștigat 3 miliarde de dolari prin acordarea de acțiuni / Fratele lui Elon Musk a câștigat un miliard de dolari în 21 de ani

Consiliul de administrație al Tesla a câștigat peste 3 miliarde de dolari prin acordarea de acțiuni, deși din 2020 nu și-au acordat noi acțiuni. Potrivit unei analize Reuters, această sumă a depășit cu mult valoarea celor acordate colegilor din cele mai mari firme de tehnologie din SUA la momentul plății.

Directorii Tesla au primit 12 milioane de dolari între 2018-2020

Analiza a constatat că fratele CEO-ului Elon Musk, Kimbal, a câștigat aproape 1 miliard de dolari din 2004, pe baza valorii apreciate a opțiunilor pe acțiuni deținute sau lichidate. Directorul Ira Ehrenpreis a încasat 869 de milioane de dolari din 2007. Președintele consiliului de administrație, Robyn Denholm, a câștigat 650 de milioane de dolari din 2014.

Directorii au obținut astfel de câștiguri neașteptate, chiar dacă nu și-au acordat noi acțiuni din 2020. Consiliul a convenit să suspende remunerația directorilor începând din 2021 pentru a soluționa un proces intentat de acționari care susțineau că remunerația membrilor consiliului era excesivă.

Cu toate acestea, între 2018 și 2020, directorii Tesla au primit în medie aproximativ 12 milioane de dolari în remunerații în numerar și acțiuni. Aceasta a fost de aproximativ opt ori mai mult decât remunerația medie a directorilor de la Alphabet, a doua cea mai bine plătită companie din „Magnificent Seven” în aceeași perioadă.

Membrii CA-ului Tesla dedică „mult timp și efort”

Valoarea acestor recompense inițiale a crescut vertiginos odată cu prețul acțiunilor Tesla în anii următori. Acest lucru este valabil și pentru celelalte șase firme din Magnificent Seven (Nvidia, Alphabet, Meta, Apple Microsoft și Amazon) care au primit acest nume deoarece acțiunile lor în creștere au fost un factor important al pieței bull de lungă durată.

Totuși, Tesla este singura companie din Magnificent Seven în care valoarea inițială a acțiunilor acordate directorilor a jucat un rol atât de important în averea uriașă câștigată în timp. Remunerația medie a directorilor Tesla între 2018 și 2024, inclusiv cei patru ani de suspendare a plăților, a fost de două ori și jumătate mai mare decât cea a directorilor Meta, cei mai bine plătiți după Tesla în perioada de șapte ani.

Într-o declarație pentru Reuters, un purtător de cuvânt al Tesla a spus că remunerația directorilor săi este „direct legată de performanța acțiunilor și de crearea de valoare pentru acționari”. Declarația a adăugat că membrii consiliului dedică „mult timp și efort”, de exemplu participând la 58 de ședințe ale consiliului de administrație sau ale comitetelor în 2024.

„Directorii Tesla sunt ridicol de supraplătiți. Ești într-adevăr motivat să faci o treabă mai bună fiind plătit atât de mult? Probabil că nu”, a declarat Douglas Chia, consultant în guvernanță corporativă.

Pachetul salarial al lui Musk, din nou în vizorul analiștilor

Remunerația consiliului de administrație al Tesla a fost criticată și într-o hotărâre a unui tribunal din Delaware de anul trecut, care a invalidat pachetul salarial acordat de consiliu lui Musk în 2018, în valoare de 132 de miliarde de dolari la prețul actual al acțiunilor companiei.

Judecătorul a constatat că remunerația excesivă a membrilor consiliului și legăturile personale cu Musk au compromis negocierile privind remunerația directorului general. Consiliul a făcut apel și i-a promis lui Musk un pachet de înlocuire în valoare de cel puțin 42 de miliarde de dolari în cazul în care va pierde.

În septembrie, consiliul a propus un nou pachet de compensații pentru Musk, care i-ar putea acorda până la 1 trilion de dolari în acțiuni Tesla în următorul deceniu, în valoare de aproximativ 878 de miliarde de dolari după deducerea sumei pe care Musk trebuie să o plătească pentru acțiuni. Fiecare dintre aceste pachete l-ar face pe Musk, de departe, cel mai bine plătit CEO din istorie.