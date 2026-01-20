Sectorul global al tehnologiilor spațiale se pregătește pentru o nouă creștere a investițiilor în 2026, după ce anul 2025 a marcat niveluri record de finanțare. Potrivit unei analize publicate luni de firma de investiții Seraphim Space, citată de Reuters, avansul este susținut atât de cheltuielile guvernamentale pentru sisteme spațiale cu aplicații militare și de securitate, cât și de interesul tot mai mare al sectorului privat pentru capacități de lansare și infrastructură orbitală.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Infrastructura spațială este percepută tot mai clar ca o prioritate strategică națională, într-un context geopolitic tensionat, în care statele concurează pentru atragerea de capital și pentru consolidarea avantajelor tehnologice. Această dinamică transformă spațiul într-un domeniu-cheie nu doar pentru apărare, ci și pentru dezvoltare economică și influență globală.

Listare la bursă a SpaceX, o mișcare cu impact major

Investitorii se așteaptă ca ritmul finanțărilor să fie alimentat, în continuare, de programele dedicate sateliților și sistemelor de apărare antirachetă, de integrarea inteligenței artificiale în hardware-ul spațial și în analiza datelor, precum și de posibilitatea unei listări la bursă a SpaceX. O astfel de mișcare ar putea avea un impact major asupra întregului sector.

„O potențială ofertă publică inițială a SpaceX ar putea funcționa ca un catalizator extrem de puternic, care are valia domeniul spațial ca o clasă de active matură și care deschide o cale mai clară către IPO-uri pentru un număr tot mai mare de companii din domeniu aflate în stadii avansate de dezvoltare”, a declarat Lucas Bishop, analist de investiții la Seraphim Space.

Investițiile private în tehnologia spațială au crescut cu 48% în 2025

Datele companiei arată că investițiile private în tehnologia spațială au crescut cu 48% în 2025, ajungând la 12,4 miliarde de dolari, dintre care 3,8 miliarde de dolari au fost investite doar în ultimul trimestru al anului. Acest nivel a depășit precedentul maxim înregistrat în 2021 și marchează o revenire completă după reculul suferit de sector în 2022, performanță superioară celei a pieței globale de capital de risc.

Statele Unite au dominat clar investițiile anul trecut, după ce au atras 7,3 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 60% din finanțarea globală. Avansul a fost susținut de cheltuieli consistente pentru servicii de lansare și de programe cu componentă militară, inclusiv inițiativa „Golden Dome” a Pentagonului.

În plus, un ordin executiv semnat în decembrie de președintele SUA, Donald Trump, care desemnează spațiul drept o prioritate centrală pentru securitatea națională și economie, este văzut de investitori ca un factor suplimentar de stimulare a finanțărilor.

În Europa, ritmul creșterii investițiilor a fost mai temperat, în timp ce Asia a continuat să înregistreze niveluri ridicate de finanțare. China a contribuit cu aproximativ 2 miliarde de dolari, pe fondul accelerării programelor interne de lansare și al extinderii capacităților de producție de sateliți, și și-a consolidat poziția într-un sector tot mai competitiv la nivel global.