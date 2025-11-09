CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto va trebui să construiască o „fabrică gigantică de cipuri” pentru a produce cipuri de inteligență artificială pe care să le integreze în mașinile sale. Totodată, miliardarul a sugerat public că producătorul american ar viza o colaborare cu Intel, conform Reuters.

Intel a rămas în urma Nvidia în „cursa AI”

Tesla proiectează cipul AI de generația a cincea pentru a-și alimenta ambițiile autonome, iar Musk a prezentat planurile potențiale de producție la adunarea anuală a companiei.

„Știți, poate vom face ceva cu Intel. Nu am semnat niciun acord, dar probabil merită să purtăm discuții cu Intel”, a declarat Elon Musk, CEO-ul Tesla.

Producătorul american de cipuri Intel, care se confruntă cu dificultăți, are propriile fabrici de cipuri, dar a rămas cu mult în urma Nvidia în cursa pentru cipuri AI. Guvernul american a achiziționat recent o participație de 10% în Intel, care trebuie să găsească un client extern pentru cea mai nouă tehnologie de producție.

Acțiunile Intel au crescut cu 4% în tranzacțiile după închiderea bursei, în urma declarațiilor lui Musk. Reuters titrează că producătorul de cipuri a refuzat să comenteze afirmațile lui Elon Musk.

Tesla colaborează deja cu TSMC și Samsung

Musk a obținut o victorie importantă joi, când acționarii au aprobat un pachet salarial de 1 trilion de dolari pentru următorul deceniu, susținând viziunea sa de a transforma producătorul de vehicule electrice într-un gigant al AI și roboticii.

Musk a făcut aluzii la cipul AI5 și a reiterat că Tesla colaborează și cu TSMC din Taiwan și Samsung din Coreea de Sud. Cipurile AI alimentează sistemele de conducere autonomă ale Tesla, inclusiv software-ul Full Self-Driving. Un număr mic de unități AI5 vor fi produse în 2026, producția în volum mare fiind posibilă abia în 2027, a declarat Musk într-o postare pe X marți, adăugând că AI6 va utiliza aceleași fabrici, dar va atinge aproximativ dublul performanței cu producția în volum la mijlocul anului 2028.

Slightly different versions of the Tesla AI5 chip will be made at TSMC and Samsung simply because they translate designs to physical form differently, but the goal is that our AI software works identically. We will have samples and maybe a small number of units in 2026, but high… — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2025

El a spus că cipul va fi ieftin, eficient din punct de vedere energetic și optimizat pentru software-ul propriu al Tesla. Acest cip ar consuma probabil aproximativ o treime din energia utilizată de cipul Blackwell, produsul de vârf al Nvidia, la 10% din costul de producție, a spus Musk.