Capsula spațială Dragon a SpaceX a revenit pe Terra mai devreme decât era programat, în urma unei urgențe medicale fără precedent

George Radu
15 ianuarie 2026
Capsula spațială Dragon
Capsula spațială Dragon. Credit foto: NASA
Capsula spațială Dragon a companiei SpaceX, având la bord patru astronauți, a amerizat în siguranță marți dimineață în largul coastelor orașului San Diego, California, la ora 10:41, ora României.

La bordul navei s-au aflat astronauții NASA Zena Cardman și Mike Fincke, astronautul japonez Kimiya Yui, din cadrul agenției spațiale JAXA, precum și cosmonautul rus Oleg Platonov, reprezentant al Roscosmos.

Întoarcerea pe Pământ a avut loc mai devreme decât era programat inițial, după ce echipele de la sol au monitorizat o problemă medicală apărută la unul dintre membrii echipajului aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA a precizat că astronautul respectiv se află într-o stare stabilă.

Toți cei patru membri ai echipajului vor fi transportați la spital

După amerizare, echipele de recuperare aflate la bordul navei specializate, sprijinite de ambarcațiuni rapide, au securizat capsula Dragon și au efectuat verificările necesare pentru a asigura siguranța operațiunii. Ulterior, nava de recuperare a fost poziționată pentru a ridica capsula pe puntea principală, unde astronauții au putut părăsi vehiculul spațial, informează NASA.

Agenția Spațială Americană a anunțat anterior că toți cei patru membri ai echipajului vor fi transportați la un spital din zonă pentru evaluări medicale suplimentare, pentru a li se asigura cea mai bună îngrijire posibilă.

NASA nu va oferi detalii suplimentare despre starea de sănătate a membrului de echipaj monitorizat

După o noapte de spitalizare, programată conform procedurilor standard, astronauții vor reveni la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston, unde se vor reuni cu familiile lor și vor începe programul obișnuit de recuperare și evaluare post-zbor. Din motive legate de confidențialitatea medicală, agenția spațială americană a precizat că nu va oferi detalii suplimentare despre starea de sănătate a membrului de echipaj monitorizat.

NASA urmează să organizeze o conferință de presă după amerizare, programată la ora 12:45, ora României, transmisă pe platforma NASA+, pe Amazon Prime și pe canalul oficial de YouTube al agenției.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

